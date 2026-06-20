União Brasil declara apoio a Rose de Freitas na corrida pelo Senado





O União Brasil, partido presidido por Marcelo Santos, declarou neste sábado (20) apoio à pré-candidatura de Rose de Freitas (MDB) ao Senado. Isso ocorreu antes mesmo de o MDB lançar oficialmente a ex-senadora na corrida, mas a esta altura do campeonato pode-se dizer que o nome dela está consolidado na sigla.





Aliás, a própria Rose afirmou isso à coluna. O presidente estadual do MDB, Euclério Sampaio, já sinalizou positivamente à pretensão da correligionária.





Marcelo Santos recepcionou a ex-senadora na convenção estadual do União, encontro realizado para eleger o diretório e a Executiva estaduais do partido. E lá rendeu homenagens a Rose.





Em entrevista à coluna após o evento, o presidente estadual do União afirmou que ela "foi uma boa senadora, debateu temas importantes no país, apresentou projetos que estão em vigor hoje e é municipalista, trata de temas mais importantes que o debate apenas ideológico".





O União compõe uma federação com o Progressistas. O PP, até recentemente, tinha um pré-candidato ao Senado, o deputado federal Da Vitória, mas ele decidiu disputar a reeleição.





De acordo com Marcelo Santos, agora o PP também está inclinado a apoiar Rose.





"Não há nenhuma posição minha aqui que seja divergente daquilo que o PP pensa", garantiu o presidente do União.





A pré-candidatura de Rose de Freitas ganhou força após sucessivas desistências de outros pré-candidatos a senador aliados ao governador Ricardo Ferraço (MDB) e ao ex-governador Renato Casagrande (PSB).





Casagrande mantém-se na corrida por uma vaga de senador e é o candidato número um do grupo ao posto. Mas há duas vagas em disputa.





O segundo nome a ser lançado por ricardistas e casagrandistas, ao que tudo indica, é o de Rose.





Ricardo, inclusive, fez à coluna uma declaração de apoio à correligionária: