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Letícia Gonçalves

União Brasil declara apoio a Rose de Freitas na corrida pelo Senado

Partido presidido por Marcelo Santos está ao lado da emedebista

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 15:57

Públicado em 

20 jun 2026 às 15:57
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

União Brasil declara apoio a Rose de Freitas
União Brasil declara apoio a Rose de Freitas União Brasil/Divulgação

O União Brasil, partido presidido por Marcelo Santos, declarou neste sábado (20) apoio à pré-candidatura de Rose de Freitas (MDB) ao Senado. Isso ocorreu antes mesmo de o MDB lançar oficialmente a ex-senadora na corrida, mas a esta altura do campeonato pode-se dizer que o nome dela está consolidado na sigla. 

Aliás, a própria Rose afirmou isso à coluna. O presidente estadual do MDB, Euclério Sampaio, já sinalizou positivamente à pretensão da correligionária.

Marcelo Santos recepcionou a ex-senadora na convenção estadual do União, encontro realizado para eleger o diretório e a Executiva estaduais do partido. E lá rendeu homenagens a Rose.

Em entrevista à coluna após o evento, o presidente estadual do União afirmou que ela "foi uma boa senadora, debateu temas importantes no país, apresentou projetos que estão em vigor hoje e é municipalista, trata de temas mais importantes que o debate apenas ideológico".

O União compõe uma federação com o Progressistas. O PP, até recentemente, tinha um pré-candidato ao Senado, o deputado federal Da Vitória, mas ele decidiu disputar a reeleição.

De acordo com Marcelo Santos, agora o PP também está inclinado a apoiar Rose.

"Não há nenhuma posição minha aqui que seja divergente daquilo que o PP pensa", garantiu o presidente do União.

A pré-candidatura de Rose de Freitas ganhou força após sucessivas desistências de outros pré-candidatos a senador aliados ao governador Ricardo Ferraço (MDB) e ao ex-governador Renato Casagrande (PSB).

Casagrande mantém-se na corrida por uma vaga de senador e é o candidato número um do grupo ao posto. Mas há duas vagas em disputa.

O segundo nome a ser lançado por ricardistas e casagrandistas, ao que tudo indica, é o de Rose.

Ricardo, inclusive, fez à coluna uma declaração de apoio à correligionária:

Nós vamos trabalhar para que Rose de Freitas, por certo, com esses apoios todos, possa de fato chegar lá como candidata ao Senado junto com Renato Casagrande

Ricardo Ferraço (MDB) Governador do Espírito Santo


Rose avaliou que a própria pré-candidatura já está consolidada dentro do MDB "pela discussão macro".

Ao discursar na convenção do União Brasil, a ex-senadora contou, meio brincando, que Ricardo pediu que ela tivesse calma:

"Ele disse: 'tenha calma que nós não vamos tirar a sua pré-candidatura'. Eu achei que iam tirar, tá, gente";

Inicialmente, o nome de Rose enfrentou resistências dentro do MDB-ES. O partido também tinha a pré-candidatura do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, ao Senado. Mas ele desistiu.

Além do União, o Podemos já sinalizou apoio a Rose. A ex-senadora também acredita que pode contar com o PSB de Casagrande. 

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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