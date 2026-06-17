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Saúde digital

Governo do ES lança aplicativo para consultar exames, vacinas e medicamentos pelo celular

Plataforma gratuita "Minha Saúde ES" começa a funcionar nesta quinta-feira (18)

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 12:50

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

17 jun 2026 às 12:50

O governo do Espírito Santo lançou nesta quarta-feira (17) o aplicativo Minha Saúde ES, uma plataforma que permitirá aos moradores do Estado consultar pelo celular informações como consultas, exames, vacinas, medicamentos e outros serviços da rede pública de saúde.


A ferramenta estará disponível gratuitamente para aparelhos Android e iPhone a partir desta quinta (18). O acesso será feito por meio da conta Gov.br.

Capixabas vão poder consultar pelo celular consultas, exames e vacinas Governo ES/Assessoria de imprensa

Pelo aplicativo, os usuários poderão acompanhar agendamentos de consultas e exames, acessar resultados e laudos, consultar o histórico de vacinação e verificar solicitações de medicamentos feitas na Farmácia Cidadã. Os comprovantes de agendamento dos procedimentos também ficarão disponíveis na plataforma.


A proposta é concentrar, em um único ambiente digital, informações que hoje costumam estar espalhadas em diferentes sistemas e canais de atendimento da saúde pública.


Durante o lançamento, realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador do Estado, Ricardo Ferraço, afirmou que a ferramenta busca facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde.


“Estamos colocando a saúde na palma da mão dos capixabas. Esse aplicativo representa um passo importante na modernização dos serviços públicos, aproximando o cidadão da rede de saúde e oferecendo mais praticidade no dia a dia”, disse.


O aplicativo também enviará lembretes sobre consultas e exames marcados. A expectativa é que a medida ajude a reduzir o número de faltas e permita um melhor aproveitamento das vagas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).


A plataforma também reunirá informações sobre doação de sangue, cadastro de doadores de medula óssea, orientações relacionadas a intoxicações e outros serviços de interesse da população.

Ferramenta também reunirá dados de atividade física

Outra funcionalidade será a integração com relógios inteligentes e outros dispositivos conectados, permitindo que o usuário acompanhe informações relacionadas a atividades físicas e hábitos de saúde.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa, o aplicativo faz parte de um processo de ampliação dos serviços digitais oferecidos pela rede estadual.


“Já realizamos o envio de lembretes de consultas e exames pelo WhatsApp e também disponibilizamos o cancelamento desses procedimentos pela mesma ferramenta. Agora damos mais um passo ao reunir essas informações em um ambiente único, moderno e de fácil acesso”, afirmou.


A expectativa é que, futuramente, o Minha Saúde ES também passe a exibir informações de atendimentos realizados por usuários de planos de saúde. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo recebe dados da rede privada por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde e já processou mais de 66 milhões de documentos desse tipo.


Com isso, a intenção é ampliar gradualmente o histórico de informações disponível para consulta pelos usuários dentro da plataforma.

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