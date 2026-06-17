Governo do ES lança aplicativo para consultar exames, vacinas e medicamentos pelo celular

Pelo aplicativo, os usuários poderão acompanhar agendamentos de consultas e exames, acessar resultados e laudos, consultar o histórico de vacinação e verificar solicitações de medicamentos feitas na Farmácia Cidadã. Os comprovantes de agendamento dos procedimentos também ficarão disponíveis na plataforma.





A proposta é concentrar, em um único ambiente digital, informações que hoje costumam estar espalhadas em diferentes sistemas e canais de atendimento da saúde pública.





Durante o lançamento, realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador do Estado, Ricardo Ferraço, afirmou que a ferramenta busca facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde.





“Estamos colocando a saúde na palma da mão dos capixabas. Esse aplicativo representa um passo importante na modernização dos serviços públicos, aproximando o cidadão da rede de saúde e oferecendo mais praticidade no dia a dia”, disse.





O aplicativo também enviará lembretes sobre consultas e exames marcados. A expectativa é que a medida ajude a reduzir o número de faltas e permita um melhor aproveitamento das vagas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).





A plataforma também reunirá informações sobre doação de sangue, cadastro de doadores de medula óssea, orientações relacionadas a intoxicações e outros serviços de interesse da população.