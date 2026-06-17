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Prova de vida pendente

Veja quem teve benefício suspenso pelo IPAJM no ES e como regularizar

A prova de vida pode ser feita de forma online e presencial; confira o início e fim dos prazos

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 11:49

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

17 jun 2026 às 11:49
Divulgação | Governo do Estado ES

Os aposentados e pensionistas (veja lista aqui) do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM), que fazem aniversário de janeiro a abril e não realizaram o recadastramento obrigatório da autarquia, por meio da prova de vida, até 31 de maio, estão com o pagamento suspenso até a regularização.


COMO REGULARIZAR 


A regularização é feita por meio da prova de vida que ocorre de duas formas:


Online 

  • Instalar o aplicativo Gov.Br, pela App Store ou Play Store;
  • Entrar na plataforma com CPF e senha;
  • Clicar em aumentar o nível e fazer o reconhecimento facial;
  • Após o cadastro na plataforma, no inicío do aplicativo desça a tela até o ícone "Prova de vida";
  • Um aviso de situação pendente vai aparecer e precisa ser autorizada para continuar;
  • O reconhecimento facial será necessário;
  • Quando aparecer na tela "Reconhecimento facial realizado com sucesso", a prova de vida estará finalizada. 


Presencial

  • Ir em alguma agência do Banestes;
  • Apresentar o CPF e documento oficial de identificação com foto;
  • Não é necessário deixar documentos na agência.

Recadastramento 2026 

As beneficiários que fazem aniversário a partir de maio devem ficar atentos aos prazos para não perderem o pagamento. 

Divulgação | Governo ES

Serviço

Beneficiários com pagamento suspenso por falta de recadastramento

Lista com nomes pendentes: Confira clicando aqui;
Dúvidas? Site do IPAJM no banner "Recadastramento Anual"
Teleatendimento do Instituto: 27 3201-3180 ou 3202-8131

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