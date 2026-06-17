Veja quem teve benefício suspenso pelo IPAJM no ES e como regularizar

Os aposentados e pensionistas (veja lista aqui) do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM), que fazem aniversário de janeiro a abril e não realizaram o recadastramento obrigatório da autarquia, por meio da prova de vida, até 31 de maio, estão com o pagamento suspenso até a regularização.





COMO REGULARIZAR





A regularização é feita por meio da prova de vida que ocorre de duas formas:





Online

Instalar o aplicativo Gov.Br, pela App Store ou Play Store;

Entrar na plataforma com CPF e senha;

Clicar em aumentar o nível e fazer o reconhecimento facial;

Após o cadastro na plataforma, no inicío do aplicativo desça a tela até o ícone "Prova de vida";

Um aviso de situação pendente vai aparecer e precisa ser autorizada para continuar;

O reconhecimento facial será necessário;

Quando aparecer na tela "Reconhecimento facial realizado com sucesso", a prova de vida estará finalizada.





Presencial