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Copa do Mundo

Bélgica vira para cima de Senegal e se classifica para as oitavas de final

Tielemans e Lukaku comandaram a vitória histórica

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 20:00

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

01 jul 2026 às 20:00
Bélgica vira para cima de Senegal e avança para as oitavas
Federação Belga de Futebol

A Bélgica buscou uma virada histórica sobre Senegal, venceu por 3 a 2 na prorrogação e garantiu vaga na próxima fase após um duelo eletrizante nesta quarta-feira (1º). Agora, a seleção belga enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia nas oitavas de final da Copa do Mundo.


Depois de sair perdendo por dois gols de diferença no segundo tempo, a seleção europeia reagiu nos minutos finais do tempo regulamentar, empatou a partida e confirmou a classificação com um gol de pênalti de Youri Tielemans já na reta final da prorrogação.


O jogo


Senegal parecia ter o controle do confronto. Após um primeiro tempo equilibrado, os africanos voltaram melhor do intervalo e ampliaram a vantagem logo aos cinco minutos da etapa final. Ismaïla Sarr recebeu lançamento de Niakhaté, ganhou da marcação e acertou um chute forte para fazer 2 a 0.


Com a desvantagem no placar, a Bélgica aumentou a pressão e passou a ocupar o campo ofensivo, mas encontrava dificuldades para superar a sólida defesa senegalesa. A mudança de cenário veio com a entrada de Romelu Lukaku. Aos 40 minutos, o atacante aproveitou cruzamento de Thomas Meunier e finalizou de primeira para diminuir a diferença.


O gol deu novo ânimo aos belgas. Três minutos depois, Leandro Trossard levantou a bola na área e Tielemans apareceu para cabecear e deixar tudo igual, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, a Bélgica assumiu o protagonismo e criou as melhores oportunidades. Lukébakio acertou o travessão aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, em lance que quase selou a virada.


A definição veio pouco depois. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti de Lamine Camara sobre Tielemans. O próprio meia assumiu a responsabilidade da cobrança e bateu no ângulo para decretar a virada belga aos 19 minutos.


Nos minutos finais, Senegal tentou reagir e pressionou em busca do empate, mas parou nas intervenções de Thibaut Courtois e na defesa adversária. Sem conseguir transformar o volume ofensivo em gol, viu a Bélgica segurar o resultado até o apito final.


Com a vitória por 3 a 2, a seleção belga confirmou a classificação em uma das partidas mais emocionantes do torneio, marcada pela reação nos minutos finais e pela atuação decisiva de Tielemans, autor de dois gols e protagonista da virada histórica.

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