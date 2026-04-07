Motociclista morre após ser atingido por Porsche na BR 262 em Ibatiba

O piloto da moto, identificado como Márcio Muniz de Melo, era morador de Iúna Crédito: Montagem| A Gazeta

Um homem de 37 anos morreu em um acidente envolvendo a motocicleta que pilotava e um carro modelo Porsche Cayman, no km 162 da BR 262, em Ibatiba , na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista realizada uma ultrapassagem em local proibido quando atingiu a vítima, identificada como Márcio Muniz de Melo.

A colisão ocorreu por volta das 18h25. Testemunhas relataram à PRF que havia uma fila de veículos no sentido Minas Gerais, e o condutor do carro invadiu a contramão para realizar a ultrapassagem, atingindo a motocicleta, que trafegava no sentido oposto.

Acidente entre moto e Porche em Ibatiba Crédito: Montagem | A Gazeta

Márcio era morador de Iúna. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante.

O motorista do Porsche, de 66 anos, não se feriu. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado, pois permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Regional de Ibatiba .