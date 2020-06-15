Ator capixaba Stênio Garcia lamenta saída da Globo: 'Sem chão'

"Não sei por que ele não gostava de mim. Não gostava e talvez porque eu sou baixinho (risos). Mas acredito que tenha a ver com a Cleyde Yáconis (morta em 2013), que foi minha mulher e grande amiga do Silvio. Eu me apaixonei e perdi uma mulher maravilhosa. Ele (Silvio de Abreu) era muito amigo dela, viu o quanto a Cleyde sofreu e ficou com raiva de mim. Pode ser isso. Eu só sei que eu não tenho raiva de nada", confidenciou.