Ator capixaba Stênio Garcia lamenta saída da Globo: 'Sem chão'

Stênio Garcia, de 88 anos, foi dispensado da Globo após mais de 40 anos e decidiu abrir o jogo sobre a saída da emissora em recente entrevista para o jornal O Dia.
O ator capixaba disse que considerava a emissora uma segunda casa e falou como se sentiu assim que soube do desligamento: "Eu fiquei sem chão. Nunca tive problemas com a emissora e considerava a Globo como a minha casa. Na verdade, ainda considero muito a emissora, onde trabalhei bastante. Eu saía de um trabalho e entrava no outro, isso quando não fazia dois ao mesmo tempo. Tenho muito amor, respeito e gratidão pela Globo. Mas, desde 2013, eu não era mais chamado para trabalhar".
Stênio ainda aproveitou a entrevista para falar de Silvio de Abreu, diretor de teledramaturgia da emissora que, na opinião do ator, pode ser um desafeto dele por questões particulares.
"Não sei por que ele não gostava de mim. Não gostava e talvez porque eu sou baixinho (risos). Mas acredito que tenha a ver com a Cleyde Yáconis (morta em 2013), que foi minha mulher e grande amiga do Silvio. Eu me apaixonei e perdi uma mulher maravilhosa. Ele (Silvio de Abreu) era muito amigo dela, viu o quanto a Cleyde sofreu e ficou com raiva de mim. Pode ser isso. Eu só sei que eu não tenho raiva de nada", confidenciou.