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"Considerava a Globo minha casa"

Ator capixaba Stênio Garcia lamenta saída da Globo: 'Sem chão'

Em entrevista ao jornal O Dia, ator falou de possível desafeto dentro da Globo e detalhou como recebeu a notícia da demissão após mais de 40 anos na emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 09:55

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 09:55

O ator Stênio Garcia
O ator Stênio Garcia Crédito: Colucci Agentes/Divulgação
Stênio Garcia, de 88 anos, foi dispensado da Globo após mais de 40 anos e decidiu abrir o jogo sobre a saída da emissora em recente entrevista para o jornal O Dia. 
O ator capixaba disse que considerava a emissora uma segunda casa e falou como se sentiu assim que soube do desligamento: "Eu fiquei sem chão. Nunca tive problemas com a emissora e considerava a Globo como a minha casa. Na verdade, ainda considero muito a emissora, onde trabalhei bastante. Eu saía de um trabalho e entrava no outro, isso quando não fazia dois ao mesmo tempo. Tenho muito amor, respeito e gratidão pela Globo. Mas, desde 2013, eu não era mais chamado para trabalhar". 
Stênio ainda aproveitou a entrevista para falar de Silvio de Abreu, diretor de teledramaturgia da emissora que, na opinião do ator, pode ser um desafeto dele por questões particulares. 

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"Não sei por que ele não gostava de mim. Não gostava e talvez porque eu sou baixinho (risos). Mas acredito que tenha a ver com a Cleyde Yáconis (morta em 2013), que foi minha mulher e grande amiga do Silvio. Eu me apaixonei e perdi uma mulher maravilhosa. Ele (Silvio de Abreu) era muito amigo dela, viu o quanto a Cleyde sofreu e ficou com raiva de mim. Pode ser isso. Eu só sei que eu não tenho raiva de nada", confidenciou. 

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