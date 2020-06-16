Nanda Costa diz como se descobriu lésbica: 'Namorado se vestiu de mulher'

A atriz Nanda Costa Crédito: Reprodução/Instagram @nandacosta

Na última segunda (16), Nanda Costa deu detalhes de como se descobriu lésbica. A atriz revelou que tudo começou em um carnaval, quando seu então namorado se vestiu de mulher.

"Lembro que o meu namorado na época se vestiu de mulher, com batom e toda montada, e eu fiquei louca, louca. Eu falei para ele (o ex-namorado): 'Nossa, você está muito gata', e ele achou estranho", contou ela.

Em seguida, continuou: "Eu também comecei a achar estranho, pois somos criadas e ensinadas para nos casarmos com homens. Cheguei a pensar que fosse só loucura mesmo, um tesão ou desejo, mas dai fui me permitindo experimentar aos poucos e vi que era realmente muito mais legal com mulher".

"A minha mãe e a minha avó não esperavam, mas o meu avô surpreendeu falando que já imaginava. Ele me aconselhou: 'Espera o tempo delas também. Você teve o seu tempo para se entender e elas precisam do delas para entender a situação" Nanda Costa - Atriz