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Orgulho LGBT

Nanda Costa diz como se descobriu lésbica: 'Namorado se vestiu de mulher'

Atriz entregou detalhes de como se descobriu lésbica e diz que tudo começou em um carnaval; Nanda Costa é casada com Lan Lahn desde 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 08:40

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 08:40

A atriz Nanda Costa
A atriz Nanda Costa Crédito: Reprodução/Instagram @nandacosta
Na última segunda (16), Nanda Costa deu detalhes de como se descobriu lésbica. A atriz revelou que tudo começou em um carnaval, quando seu então namorado se vestiu de mulher. 
"Lembro que o meu namorado na época se vestiu de mulher, com batom e toda montada, e eu fiquei louca, louca. Eu falei para ele (o ex-namorado): 'Nossa, você está muito gata', e ele achou estranho", contou ela. 
Em seguida, continuou: "Eu também comecei a achar estranho, pois somos criadas e ensinadas para nos casarmos com homens. Cheguei a pensar que fosse só loucura mesmo, um tesão ou desejo, mas dai fui me permitindo experimentar aos poucos e vi que era realmente muito mais legal com mulher". 

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"A minha mãe e a minha avó não esperavam, mas o meu avô surpreendeu falando que já imaginava. Ele me aconselhou: 'Espera o tempo delas também. Você teve o seu tempo para se entender e elas precisam do delas para entender a situação"
Nanda Costa - Atriz
Nanda é casada com Lan Lahn desde junho de 2019. 

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