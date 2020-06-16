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Namoro em alta!

Anitta se declara para Gui Araújo em vídeo: 'Te amo'

Casal entrou em uma brincadeira na web e a cantora acabou se declarando para o apresentador com a voz alterada por gás hélio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 08:50

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 08:50

O apresentador Gui Araújo e a namorada, a cantora Anitta
O apresentador Gui Araújo e a namorada, a cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @guiaraujo13
O namoro entre Anitta e Gui Araújo não poderia estar mais forte! No Instagram, o casal acabou se declarando em meio a uma brincadeira usando gás hélio. Na gravação, a cantora surge mandando um recado para o eleito já com a voz alterada. 
"Guilherme, eu quero saber se você pode ficar comigo para sempre, porque eu te amo, descobri", disse ela. Gui logo respondeu: "Olha eu queria dizer que eu aceito, porque eu também te amo". 

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Os dois caíram na gargalhada e as imagens acabaram indo parar no TikTok da Poderosa. 

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