Anitta se declara para Gui Araújo em vídeo: 'Te amo'

O namoro entre Anitta e Gui Araújo não poderia estar mais forte! No Instagram, o casal acabou se declarando em meio a uma brincadeira usando gás hélio. Na gravação, a cantora surge mandando um recado para o eleito já com a voz alterada.
"Guilherme, eu quero saber se você pode ficar comigo para sempre, porque eu te amo, descobri", disse ela. Gui logo respondeu: "Olha eu queria dizer que eu aceito, porque eu também te amo".
Os dois caíram na gargalhada e as imagens acabaram indo parar no TikTok da Poderosa.