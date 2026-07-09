Mulher é presa por gato de energia com sistema sofisticado em Cachoeiro

Uma mulher de 51 anos foi presa por furtar energia elétrica no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, uma perícia realizada na casa dela encontrou uma ligação clandestina subterrânea, instalada antes do medidor, que abastecia parte do imóvel sem registrar o consumo.





O desvio ainda contava com um sistema que interrompia automaticamente a fraude quando o disjuntor geral era desligado, dificultando a identificação durante inspeções. Segundo a equipe técnica da EDP presente no local, a estrutura era difícil de identificar até mesmo por especialistas da concessionária.





Após a confirmação da irregularidade, a EDP registrou a ocorrência e a moradora foi levada à delegacia. Ela foi autuada em flagrante por furto qualificado mediante fraude e encaminhada ao sistema prisional. A identidade dela não foi divulgada.