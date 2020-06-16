ES vai receber carga com 5 milhões de testes para a Covid-19

O Brasil não encara comércio exterior como uma política de Estado. Aí, quando precisa aumentar as divisas, então, todo mundo se preocupa com aumentar exportação para aumentar a divisa e ter superavit. Mas o Brasil comprou 5 bilhões de dólares de submarino da França, e o que vendemos para França? Nada! A gente tem déficit de importação de petróleo com a Argélia, e o que a gente vende para a Argélia? Nada. Então, o Brasil não tem essa coisa da barganha, que é algo que tem que ter. Comércio exterior você tem o setor privado brigando por mercado, mas eu acho que o governo tem um papel que tem que ser empenhado, principalmente pelo Itamaraty, que é quem está com a nossa representação lá fora. Os setores comerciais das embaixadas têm que participar mais ativamente na área comercial e barganhar mesmo. A gente tem que fazer isso pelo Estado, não só por cada setor particular ficar brigando com isso. Se você notar, você vê a briga dos Estados Unidos com a China. O Estado brigando pelo saldo comercial. Mais do que desburocratizar a gente precisa ter uma política clara.