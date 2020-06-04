Sidemar Acosta é o novo presidente do Sindiex

O Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) está sob novo comando. Sidemar de Lima Acosta é o novo presidente da instituição. Ele passa a ocupar o cargo no lugar do empresário Marcilio Machado, que ficou à frente da instituição por seis anos e deixa o posto por motivos pessoais.
Acosta é diretor da Cotia Comercial, diretor-superintendente do Terca e tem passagem por importantes empresas do setor de comércio exterior e entidades de classe. Ele, que era o primeiro vice-presidente do Sindiex, tem mandado previsto até maio de 2022.
Mesmo com a mudança, Sidemar Acosta afirma que dará continuidade aos projetos que foram aprovados e programados para a gestão 2018-2022.
“Seguiremos trabalhando de forma efetiva nos assuntos pertinentes ao segmento de comércio exterior do Espírito Santo, visando o fortalecimento das atividades e o desenvolvimento da economia capixaba”, frisou ao citar que entre os temas que vêm sendo acompanhados pela entidade estão: os impactos da pandemia do coronavírus no setor e os desdobramentos da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o ICMS Importação.