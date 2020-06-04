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Sidemar Acosta é o novo presidente do Sindiex

Sidemar Acosta passa a ocupar o cargo  no lugar do empresário Marcilio Machado

Públicado em 

03 jun 2020 às 21:53
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Sidemar de Lima Acosta é o novo presidente do Sindiex Crédito: Sindiex/Divulgação
O Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) está sob novo comando. Sidemar de Lima Acosta é o novo presidente da instituição. Ele passa a ocupar o cargo no lugar do empresário Marcilio Machado, que ficou à frente da instituição por seis anos e deixa o posto por motivos pessoais.
Acosta é diretor da Cotia Comercial, diretor-superintendente do Terca e tem passagem por importantes empresas do setor de comércio exterior e entidades de classe. Ele, que era o primeiro vice-presidente do Sindiex, tem mandado previsto até maio de 2022.
Mesmo com a mudança, Sidemar Acosta afirma que dará continuidade aos projetos que foram aprovados e programados para a gestão 2018-2022. 
“Seguiremos trabalhando de forma efetiva nos assuntos pertinentes ao segmento de comércio exterior do Espírito Santo, visando o fortalecimento das atividades e o desenvolvimento da economia capixaba”, frisou ao citar que  entre os temas que vêm sendo acompanhados pela entidade estão: os impactos da pandemia do coronavírus no setor e os desdobramentos da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o ICMS Importação.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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