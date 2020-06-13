Resultados de testes devem ser rápidos para dar visibilidade ao vírus

Sem o diagnóstico, necessário para identificação e controle de casos da Covid-19, as estratégias de enfrentamento à pandemia acabam se esvaziando, não oferecendo respostas. Quando se preconiza a capacidade de testar o maior número possível de casos suspeitos, os resultados precisam ser rápidos para desencadear o processo de tratar os doentes, rastrear seus contatos e colocá-los em quarentena. É uma decisão que salva vidas, portanto. E não se pode minimizar também a importância de acabar com a angústia de quem aguarda o resultado.