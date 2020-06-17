Colatina registra 17ª morte provocada por coronavírus

O município de Colatina, no Norte do Espírito Santo, registrou na tarde desta quarta-feira (17) a 17ª morte causada pelo novo coronavírus. O último registro, segundo informações da prefeitura, trata-se de um homem de 65 anos que não possuía comorbidades. Ele estava internado em um hospital da rede pública.
Na publicação, a prefeitura ainda pede para que cada um "faça sua parte e rompa a cadeia de transmissão do vírus".
Ainda segundo os dados do Governo do Espírito Santo, Colatina registra 889 casos confirmados, sendo o segundo município do interior com mais pessoas infectadas. A taxa de letalidade é de 1,91%, inferior à média do Estado, de 3,86%.
Em sua última atualização, na tarde desta quarta (17), o Painel mostra que o Espírito Santo tem 30.508 casos confirmados e 1.179 óbitos pela doença.