Coronavírus no ES: 263 mil pessoas deixaram de procurar emprego

Carteira profissional do Mistério do Trabalho e Previdência Social Crédito: Carlos Alberto Silva

263 mil pessoas deixaram de procurar emprego por causa da pandemia do novo Em todo o Espírito Santo deixaram de procurar emprego por causa da pandemia do novo coronavírus . Além disso, 79% das pessoas que se afastaram do trabalho, durante o mês maio, relataram que estava em quarentena, isolamento, distanciamento social ou férias coletivas por causa da Covid-19.

As informações são da primeira divulgação mensal e dos microdados da Pnad Covid-19, realizada pelo IBGE , feita nesta quarta-feira (24). O levantamento é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-Contínua), realizada com apoio do Ministério da Saúde , para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal.

No mês de maio, 1,3 milhão de pessoas estavam fora da força de trabalho no Espírito Santo. Desse total, 33,8% não procuraram trabalho, mas disseram que gostariam de trabalhar; e 20,5% disseram que não procuraram devido, principalmente, à pandemia ou por faltar trabalho na localidade em que residiam, mas também afirmaram que gostariam de trabalhar.

De acordo com o IBGE, ao somarmos a população fora da força de trabalho que gostaria de trabalhar, mas que não procurou trabalho, com a população desocupada, chega-se a um total de 624 mil pessoas em busca de alguma ocupação ou que pessoas que estariam em busca se tivessem procurado trabalho.

"Quando o motivo de não ter procurado trabalho estava relacionado à pandemia ou à falta de trabalho na localidade, o total de pessoas foi de 452 mil pessoas, quando somados aos desocupados", disse o IBGE, em nota.