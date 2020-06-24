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Coronavírus

Mais de 55 mil pessoas no ES apresentaram sintomas gripais em maio

Pesquisa do IBGE mostra ainda que menos de 41% da população do Espírito Santo que apresentou sintomas gripais procurou por atendimento médico durante o mês de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 17:25

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 17:25

Nariz escorrendo é um dos sintomas do coronavírus
Nariz escorrendo é um dos sintomas do coronavírus Crédito: Andrea Piacquadio/ Pexels
Durante o mês de maio, mais de 55 mil pessoas no Espírito Santo apresentaram quadro gripal. O número representa 9,3% da população capixaba. De acordo com uma pesquisa do IBGE, elas relataram ter tido sintomas como perda de olfato, palador ou tosse; febre e dificuldade para respirar; ou febre, tosse e dores no peito.
Do total de pessoas que apresentaram sintomas gripais no Espírito Santo, 22,5 mil foram a estabelecimento de saúde e outras 32,6 mil não buscaram ajuda médica. A preocupação se dá porque o quadro gripal é semelhante ao de quem contrai o novo coronavírus.
As informações fazem parte da primeira divulgação mensal da Pnad Covid-19, realizada pelo IBGE, realizada nesta quarta-feira (24). O levantamento é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-Contínua), realizada com apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal.
De acordo com especialistas ouvidos por A Gazeta, o coronavírus e o vírus da influenza (gripe) têm como sintoma comum a febre alta, que não é apresentada no resfriado. A maior dificuldade é identificar quando o paciente tem a gripe influenza e quando se trata de coronavírus. 

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"São vírus diferentes, mas causam síndromes gripais parecidas e que só conseguimos diferenciar fazendo os exames de sequenciamento genético do que está acometendo o trato respiratório do paciente. A diferença só se identifica com o exame", observa a infectologista Rúbia Miossi.
Mais de 46 mil residências, do total de 1,3 milhão de domicílios do Espírito Santo, tiveram ao menos um morador com sintomas gripais. Segundo o IBGE, em 14 mil desse total de lares com pessoas doentes havia pelo menos um idoso. 

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Ainda de acordo com dados da Pnad Covid-19, ao todo, mais de 474 mil pessoas no Estado tiveram algum problema de saúde no mês de maio. Ou seja, 11,6% do total da população do Espírito Santo.
No Espírito Santo, apenas 1,3 milhão de pessoas tem plano de saúde médico. Outras 2,7 milhões contam unicamente com o sistema de saúde público.

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