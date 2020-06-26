Coronavírus no ES: cinema por drive-in tem local e preço definidos

Montagem do cinema drive in no estacionamento da Estácio Crédito: Fernando Madeira

As sessões vão acontecer de terça a domingo, às 19h e 21h30. Aos sábados e domingos, serão exclusivamentes voltadas para o público infantil, mais cedo, às 17h30. Os ingressos serão vendidos somente online pelo site www.diretaticket.com.br para evitar filas em pontos de venda físicos.

Apesar da novidade, os idealizadores terão que seguir uma série de regras. Todo usuário vai receber, no ato da compra, um ingresso online com QR Code para acesso ao espaço. No verso, estarão as normas de uso, que devem seguir os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O telão, que ficará a três metros do chão do estacionamento da faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, na Capital, será "mudo", e os clientes terão que sintonizar o som do carro em uma frequência que será informada pela equipe do cinema drive-in, com intuito de não incomodar a vizinhança.

Em cada sessão, poderão participar 100 carros e as vagas terão delimitação de distanciamento. O espaço também vai contar com funcionários uniformizados e seguindo toda a recomendação dos órgãos de saúde. Os pneus dos carros, inclusive, serão higienizados enquanto estiverem no local.

Montagem do cinema drive in no estacionamento da Estácio Crédito: Fernando Madeira

A equipe também vai disponibilizar um cardápio digital pelo Whatsapp dos telespectadores da atração. O pagamento poderá ser feito por cartões ou via aplicativo. Também será proibida a circulação de pessoas, exceto para ir ao banheiro. Todo o lixo será recolhido ao final da sessão e todo o local terá abastecimento de álcool em gel.

A iniciativa é dos empresários Amauri Raña e Paulo Henrique Prúcoli. Já de acordo com Eduardo Nunes, diretor comercial da faculdade, a instituição apenas cedeu o espaço para realização do evento.

"Como nossos alunos da modalidade presencial estão estudando em casa, o espaço não está sendo utilizado neste momento e essa é uma forma de contribuir com a comunidade, possibilitando uma opção de lazer segura durante a pandemia", detalhou.

Montagem do cinema drive in no estacionamento da Estácio Crédito: Fernando Madeira

OUTROS FESTIVAIS

A terceira edição do FestCine Pedra Azul também pode ter uma sessão drive-in. Os organizadores estão em negociação com o Posto Morangão, em Domingos Martins.

O evento, marcado para acontecer de 4 a 8 de agosto, é uma parceria da Galpão Produções e Tower Filmes. Toda a programação da mostra também estará disponível no site do evento.