Coronavírus no ES: cinema por drive-in tem local e preço definidos

Com a autorização do governo do Estado para realização de sessões de cinema no formato drive-in com pessoas assistindo a filmes em locais abertos, de dentro de seus carros, o estacionamento de uma faculdade particular de Vitória será o primeiro palco para a exibição. A data de estreia ainda será definida, mas o preço já foi divulgado: R$ 50 por carro.
As sessões vão acontecer de terça a domingo, às 19h e 21h30. Aos sábados e domingos, serão exclusivamentes voltadas para o público infantil, mais cedo, às 17h30. Os ingressos serão vendidos somente online pelo site www.diretaticket.com.br para evitar filas em pontos de venda físicos.
Apesar da novidade, os idealizadores terão que seguir uma série de regras. Todo usuário vai receber, no ato da compra, um ingresso online com QR Code para acesso ao espaço. No verso, estarão as normas de uso, que devem seguir os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O telão, que ficará a três metros do chão do estacionamento da faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, na Capital, será "mudo", e os clientes terão que sintonizar o som do carro em uma frequência que será informada pela equipe do cinema drive-in, com intuito de não incomodar a vizinhança.
Em cada sessão, poderão participar 100 carros e as vagas terão delimitação de distanciamento. O espaço também vai contar com funcionários uniformizados e seguindo toda a recomendação dos órgãos de saúde. Os pneus dos carros, inclusive, serão higienizados enquanto estiverem no local.
A equipe também vai disponibilizar um cardápio digital pelo Whatsapp dos telespectadores da atração. O pagamento poderá ser feito por cartões ou via aplicativo. Também será proibida a circulação de pessoas, exceto para ir ao banheiro. Todo o lixo será recolhido ao final da sessão e todo o local terá abastecimento de álcool em gel.
A iniciativa é dos empresários Amauri Raña e Paulo Henrique Prúcoli. Já de acordo com Eduardo Nunes, diretor comercial da faculdade, a instituição apenas cedeu o espaço para realização do evento.
"Como nossos alunos da modalidade presencial estão estudando em casa, o espaço não está sendo utilizado neste momento e essa é uma forma de contribuir com a comunidade, possibilitando uma opção de lazer segura durante a pandemia", detalhou.
OUTROS FESTIVAIS
No final de maio deste ano, foi anunciado que o Festival de Cinema de Vitória também terá sessão drive-in em um shopping de Vitória. Por conta da Covid-19, a mostra foi adiada para dezembro.
A terceira edição do FestCine Pedra Azul também pode ter uma sessão drive-in. Os organizadores estão em negociação com o Posto Morangão, em Domingos Martins.
O evento, marcado para acontecer de 4 a 8 de agosto, é uma parceria da Galpão Produções e Tower Filmes. Toda a programação da mostra também estará disponível no site do evento.
Para as sessões drive-in, tanto no Festival de Vitória quanto do FestCine Pedra Azul, o público deverá se inscrever pelos sites dos festivais, informando a placa dos carros. Em Domingos Martins, a sessão vai comportar cerca de 100 carros, com entrada franca.