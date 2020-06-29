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São Mateus

Covid-19: hospital troca corpo de mulher por de ex-vereador no ES

É a segunda vez que troca de corpos é registrada em hospitais do Governo do Estado, em menos de uma semana. Um dos corpos é do ex-vereador de Nova Venécia, Marcos de Lima Jácome
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 18:48

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:48

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo
Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Covid-19: hospital troca corpo de mulher por de homem no ES
O corpo do ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Nova Venécia Marcos de Lima Jácome, 64 anos, que morreu nesta segunda-feira (29), com suspeita de Covid-19,  foi trocado, no Hospital  Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) , em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com familiares do idoso, a troca foi descoberta quando a funerária, contratada para levar o corpo até Nova Venécia, chegou ao hospital e não encontrou o corpo.
Um irmão do idoso foi até o hospital e descobriu que um corpo teria saído para Boa Esperança. No município, ele encontrou o corpo sendo sepultado, por parentes de uma mulher,  que morreu vítima da doença.
O corpo do idoso precisou ser exumado e levado novamente para o hospital, antes de ser liberado novamente na noite desta segunda-feira (29). 
Ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Nova Venécia Marcos Jácome
Ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Nova Venécia Marcos Jácome Crédito: Acervo Pessoal
Em menos de uma semana, é a segunda vez que uma situação parecida é registrada em hospitais do Governo do Estado. No último sábado (27),  duas vítimas da Covid-19 tiveram seus corpos trocados no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra.

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HOSPITAL SE DESCULPA  E SESA VAI  ABRIR PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Em nota, encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a direção do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares  pediu desculpas e lamentou o ocorrido,  esclarecendo  que houve um erro no momento da retirada de um corpo do necrotério do hospital.
Também em nota, a direção do hospital afirmou que está apurando as causas do fato e está dando o suporte necessário aos familiares. A Secretaria de Estado da Saúde informou que abrirá Processo Administrativo Disciplinar para apurar e responsabilizar os servidores envolvidos nesse erro.

CÂMARA LAMENTOU MORTE 

A Câmara de Vereadores de Nova Venécia publicou uma nota de solidariedade a família do ex-vereador Marcos Jácome.

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