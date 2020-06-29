Covid-19: hospital troca corpo de mulher por de ex-vereador no ES

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Covid-19: hospital troca corpo de mulher por de homem no ES

O corpo do ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Nova Venécia Marcos de Lima Jácome, 64 anos, que morreu nesta segunda-feira (29), com suspeita de Covid-19, foi trocado, no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) , em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com familiares do idoso, a troca foi descoberta quando a funerária, contratada para levar o corpo até Nova Venécia, chegou ao hospital e não encontrou o corpo.

Um irmão do idoso foi até o hospital e descobriu que um corpo teria saído para Boa Esperança. No município, ele encontrou o corpo sendo sepultado, por parentes de uma mulher, que morreu vítima da doença.

O corpo do idoso precisou ser exumado e levado novamente para o hospital, antes de ser liberado novamente na noite desta segunda-feira (29).

Ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Nova Venécia Marcos Jácome Crédito: Acervo Pessoal

HOSPITAL SE DESCULPA E SESA VAI ABRIR PROCESSO ADMINISTRATIVO

Em nota, encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a direção do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares pediu desculpas e lamentou o ocorrido, esclarecendo que houve um erro no momento da retirada de um corpo do necrotério do hospital.

Também em nota, a direção do hospital afirmou que está apurando as causas do fato e está dando o suporte necessário aos familiares. A Secretaria de Estado da Saúde informou que abrirá Processo Administrativo Disciplinar para apurar e responsabilizar os servidores envolvidos nesse erro.

CÂMARA LAMENTOU MORTE