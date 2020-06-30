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Leonel Ximenes

Freiras idosas no ES pedem doações para se manterem durante a crise

Casa localizada na Prainha, em Vila Velha, abriga religiosas com idades entre 76 e 103 anos

Públicado em 

30 jun 2020 às 12:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Capela das irmãs no Centro de Formação Martina Toloni
Capela das irmãs no Centro de Formação Martina Toloni Crédito: Divulgação
Um grupo de 20 religiosas idosas da Congregação das Irmãs de Jesus Cristo na Eucaristia, na Prainha, em Vila Velha, está pedindo ajuda à comunidade para enfrentar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
A casa, que abriga religiosas com idades entre 76 e 103 anos, está precisando de material de higiene pessoal, como fraldas geriátricas descartáveis, sabonete e papel higiênico. Além disso, estão recebendo doações de material de limpeza: cloro, desinfetante, água sanitária e detergente.

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Essas irmãs idosas moram ao lado do Centro de Formação Martina Toloni, administrado por quatro religiosas da mesma congregação que estão fazendo tortas e salgados para enfrentar a crise. Estas, por sua vez, estão recebendo doações de trigo, leite, ovos e azeitonas para confecção dos pratos.
As doações de higiene pessoal e material de limpeza podem ser entregues na casa delas localizada na Rua Luciano das Neves 110. O contato é a irmã Davina: 3229-0099.
Os alimentos deverão ser doados para o Centro de Formação Martina Toloni (Rua Pedro Palácios 101). Aos cuidados da irmã Cleonice: 3329-1012/99810-9544.
A Congregação das Irmãs de Jesus Cristo na Eucaristia foi fundada há 92 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, pela Madre Gertrudes de São José. A casa central fica em Belo Horizonte (MG) e elas têm uma missão em Angola, na África.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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