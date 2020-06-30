Freiras idosas no ES pedem doações para se manterem durante a crise

A casa, que abriga religiosas com idades entre 76 e 103 anos, está precisando de material de higiene pessoal, como fraldas geriátricas descartáveis, sabonete e papel higiênico. Além disso, estão recebendo doações
de material de limpeza: cloro, desinfetante, água sanitária e detergente.
Essas irmãs idosas moram ao lado do Centro de Formação Martina Toloni, administrado por quatro religiosas da mesma congregação que estão fazendo tortas e salgados para enfrentar a crise. Estas, por sua vez, estão recebendo doações de trigo, leite, ovos e azeitonas para confecção dos pratos.
As doações de higiene pessoal e material de limpeza podem ser entregues na casa delas localizada na Rua Luciano das Neves 110. O contato é a irmã Davina: 3229-0099.
Os alimentos deverão ser doados para o Centro de Formação Martina Toloni (Rua Pedro Palácios 101). Aos cuidados da irmã Cleonice: 3329-1012/99810-9544.
A Congregação das Irmãs de Jesus Cristo na Eucaristia foi fundada há 92 anos, em Cachoeiro de Itapemirim
, pela Madre Gertrudes de São José. A casa central fica em Belo Horizonte (MG) e elas têm uma missão em Angola, na África.