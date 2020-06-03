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Coronavírus

Senadores aprovam projeto de lei que facilita doação de alimentos

O PL autoriza que restaurantes doem alimentos, produtos industrializados e refeições prontas, desde que não tenham sido consumidas em parte por outra pessoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 08:45

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 08:45

Alimentos arrecadados pela campanha SOS Graxa ES, que serão entregues a profissionais do ramo do entretenimento que estão desempregados
Alimentos arrecadados pela campanha SOS Graxa ES, que serão entregues a profissionais do ramo do entretenimento que estão desempregados Crédito: Divulgação/SOS Graxa ES
Senadores aprovaram nesta terça-feira (2), projeto de lei que facilita a doação de alimentos durante a pandemia do novo coronavírus para pessoas vulneráveis ou em situação de risco alimentar. Agora, o texto vai à sanção presidencial.
O PL autoriza que restaurantes doem alimentos, produtos industrializados e refeições prontas, desde que não tenham sido consumidas em parte por outra pessoa. Os alimentos devem estar dentro do prazo de validade e conservados.
O texto determina que a doação tem de ser gratuita e poderá ser feita de forma direta, em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos, entidades religiosas e beneficentes de assistência social.
A proposta já havia sido aprovada pelo Senado, mas voltou após alterações feitas no texto pelos deputados. Durante a análise, o relator do PL, senador Jayme Campos (DEM-MT), retirou trecho incluído na Câmara que possibilitava a doação de alimentos para animais.

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