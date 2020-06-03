Senadores aprovam projeto de lei que facilita doação de alimentos

Alimentos arrecadados pela campanha SOS Graxa ES, que serão entregues a profissionais do ramo do entretenimento que estão desempregados Crédito: Divulgação/SOS Graxa ES

Senadores aprovaram nesta terça-feira (2), projeto de lei que facilita a doação de alimentos durante a pandemia do novo coronavírus para pessoas vulneráveis ou em situação de risco alimentar. Agora, o texto vai à sanção presidencial.

O PL autoriza que restaurantes doem alimentos, produtos industrializados e refeições prontas, desde que não tenham sido consumidas em parte por outra pessoa. Os alimentos devem estar dentro do prazo de validade e conservados.

O texto determina que a doação tem de ser gratuita e poderá ser feita de forma direta, em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos, entidades religiosas e beneficentes de assistência social.