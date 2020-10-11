Covid-19: ES registra 471 novos casos e quatro mortes nas últimas 24 horas

O Espírito Santo registrou 471 novos casos e quatro mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (11). A ferramenta mostra que, desde o início da pandemia, o Estado já registrou 3.650 mortes e 138.933 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 19.671 registros da doença, seguido por Vitória (17.550), Serra (16.845) e Cariacica (12.604).
Já quando fazemos um recorte dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, continua tendo mais casos confirmados de Covid-19, com 2.502 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 127.962 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o novo coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,6% e, até agora, 424.927 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.