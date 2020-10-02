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Norte do ES

Prefeito e primeira-dama de Conceição da Barra estão com coronavírus

Francisco Vervloet, o Chicão (PSB), afirma que está com os sintomas da doença, como dores no corpo e fraqueza; ele e a esposa estão em isolamento domiciliar

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 17:19
Prefeito Chicão trocou o PSDB pelo PSB
Prefeito de  Conceição da Barra, Chicão (PSB) chegou a ser cassado pelo TRE-ES, mas voltou ao comando da prefeitura faltando poucos meses para o fim do mandato por determinação do TSE Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra
O prefeito de Conceição da Barra, Francisco Vervloet, o Chicão (PSB), testou positivo para o novo coronavírus. O político, de 60 anos, está em isolamento domiciliar na cidade do Norte do Espírito Santo. A esposa do prefeito, Alice Machado Vervloet, também foi diagnosticada com a doença.
Em comunicado encaminhado pela prefeitura, Chicão afirma que está com os sintomas da doença, como dores no corpo e fraqueza. Destaca ainda que ele e a esposa vão ficar por 15 dias em isolamento, respeitando os protocolos médicos.
Chicão é candidato à reeleição. O coordenador de campanha dele, Mervaldo de Oliveira, afirmou que a situação do político inspira cuidados, já que ele tem problemas renais.
Após um período afastado, cassado Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Chicão retornou recentemente ao comando do Executivo municipal após determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os direitos políticos dele, no entanto, continuam suspensos como efeito da cassação. Mesmo assim, o partido fez o pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
O coordenador afirmou que as atividades de campanha devem seguir, ainda que o prefeito permaneça em isolamento domiciliar. 

VAIVÉM

Este ano, em março, Chicão e seu vice, Jonias Dionizio (PROS), foram cassados pelo TRE-ES e perderam os cargos. Quem assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara municipal, Mateusinho (PTB). No último dia 25, contudo, Chicão e Jonias voltaram à prefeitura e reassumiram os cargos, após decisão do TSE.

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O ministro Alexandre de Moraes considerou que havia "a necessidade de se evitar o agravamento da situação emergencial local em razão da alternância da chefia do Poder Executivo local", e, curiosamente, determinou uma nova alternância na prefeitura, com o retorno dos ocupantes originais.
Prefeito Chicão (PSB) e o vice, Jonias Dionisio (PROS) tomaram posse na prefeitura nesta sexta (25)
Prefeito Chicão (PSB) e o vice, Jonias Dionisio (PROS), tomaram posse na prefeitura  Crédito: Reprodução/Facebook
O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do afastamento do prefeito, mas manteve as demais penas aplicadas no processo, entre elas, que Chicão fique inelegível. Ele e Jonias, no entanto, vão tentar disputar as eleições, e já registraram o pedido de candidatura à Justiça Eleitoral. A chapa pode ser ou não autorizada a disputar. Agora, ele pode enfrentar uma nova batalha na Justiça Eleitoral para que consiga disputar a reeleição.
Além de Chicão, registraram a candidatura a prefeito em Conceição da Barra: Eduardo Monstans, o Cazuza (PRTB), Manoel Pé de Boi (Cidadania), Mateusinho do Povão (PTB), Paulinho Lima (PT), e Toninho de Deus (Patriota).

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