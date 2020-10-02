Prefeito e primeira-dama de Conceição da Barra estão com coronavírus

Prefeito de Conceição da Barra, Chicão (PSB) chegou a ser cassado pelo TRE-ES, mas voltou ao comando da prefeitura faltando poucos meses para o fim do mandato por determinação do TSE Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

O prefeito de Conceição da Barra , Francisco Vervloet, o Chicão (PSB), testou positivo para o novo coronavírus . O político, de 60 anos, está em isolamento domiciliar na cidade do Norte do Espírito Santo. A esposa do prefeito, Alice Machado Vervloet, também foi diagnosticada com a doença.

Em comunicado encaminhado pela prefeitura, Chicão afirma que está com os sintomas da doença, como dores no corpo e fraqueza. Destaca ainda que ele e a esposa vão ficar por 15 dias em isolamento, respeitando os protocolos médicos.

Chicão é candidato à reeleição. O coordenador de campanha dele, Mervaldo de Oliveira, afirmou que a situação do político inspira cuidados, já que ele tem problemas renais.

O coordenador afirmou que as atividades de campanha devem seguir, ainda que o prefeito permaneça em isolamento domiciliar.

VAIVÉM

Este ano, em março, Chicão e seu vice, Jonias Dionizio (PROS), foram cassados pelo TRE-ES e perderam os cargos. Quem assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara municipal, Mateusinho (PTB). No último dia 25, contudo, Chicão e Jonias voltaram à prefeitura e reassumiram os cargos, após decisão do TSE.

O ministro Alexandre de Moraes considerou que havia "a necessidade de se evitar o agravamento da situação emergencial local em razão da alternância da chefia do Poder Executivo local", e, curiosamente, determinou uma nova alternância na prefeitura, com o retorno dos ocupantes originais.

Prefeito Chicão (PSB) e o vice, Jonias Dionisio (PROS), tomaram posse na prefeitura Crédito: Reprodução/Facebook

O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do afastamento do prefeito, mas manteve as demais penas aplicadas no processo, entre elas, que Chicão fique inelegível. Ele e Jonias, no entanto, vão tentar disputar as eleições, e já registraram o pedido de candidatura à Justiça Eleitoral. A chapa pode ser ou não autorizada a disputar. Agora, ele pode enfrentar uma nova batalha na Justiça Eleitoral para que consiga disputar a reeleição.