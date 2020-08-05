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15 dias internado

'Milagre', diz neta após avô de 104 anos vencer o coronavírus no ES

Em duas semanas, esse foi o segundo paciente com mais de 100 anos a se recuperar da doença após passar vários dias internado se tratando de Covid em Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 10:06

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 10:06

Idoso de 104 anos vence a Covid-19 após 15 dias internado em hospital
O seu José Barcelos Rangel, de 104 anos, passou 15 dias internados na enfermaria Covid-19 do HGL, onde recebeu alta nesta terça-feira (4) Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Eu considero a cura do meu avô um milagre.  Foi com essa declaração que a técnica de enfermagem Ivânia Barcelos Carvalho comemorou a recuperação do avô, de 104 anos de idade, que venceu o novo coronavírus e recebeu alta nesta terça-feira (4). José Barcelos Rangel contraiu a doença e passou 15 dias internado na enfermaria Covid-19 do Hospital Geral de Linhares, cidade onde reside.
O idoso é portador de Alzheimer, o que tornou a recuperação mais delicada. Seu José chegou ao hospital apresentando sintomas da Covid-19, que foi confirmada após a realização de exames que diagnosticaram a doença. Segundo a equipe médica, ele deu entrada na unidade com muita tosse e saturação baixa.
Para a neta, que também atua na área da saúde, a recuperação do avô foi uma vitória. Primeiramente, eu agradeço a Deus, porque eu considero a cura do meu avô um milagre realmente, a equipe do Hospital Geral de Linhares e também a todos os familiares e amigos, que se uniram em corrente de oração, comentou a técnica de enfermagem.

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A recuperação do idoso foi muito comemorada pela equipe médica e pelos familiares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

RECUPERAÇÃO

Segundo o médico Bruno Simões, que cuidou do idoso durante os dias de internamento, o quadro clínico do paciente era bastante delicado, mas a recuperação foi muito comemorada pela equipe.
Ele foi internado em julho e necessitou de oxigênio contínuo. Levou muita apreensão em toda a equipe, porque a gente achou, de fato, que ele não suportaria, tamanha a gravidade do quadro. Para nossa surpresa e felicidade, ele, depois de 15 dias, está indo para casa, comemorou o profissional.

COMEMORAÇÃO

Ao receber alta nesta terça-feira (4), a equipe médica comemorou ao lado de familiares do senhor José Barcelos a cura da Covid-19. Com balões brancos espalhados pelo corredor e muitos aplausos, o idoso se despediu do hospital e retornou para casa onde mora no bairro Conceição.

IDOSA DE 109 ANOS CURADA

Em um período de 15 dias, esse é o segundo caso de recuperação de idosos com mais de 100 anos em Linhares. No último dia 21 de julho, a senhora Onória Maria Velbe, de 109 anos, também recebeu alta após ser considerada curada da Covid-19.
Idosa de 109 anos vence o coronavírus e recebe alta em hospital do ES
Idosa de 109 anos vence o coronavírus e recebe alta em hospital do ES Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares
Segundo o médico Rodrigo Tavares, que acompanhou a recuperação da idosa, dona Onória apresentou sintomas gripais no dia 15 de julho e testou positivo para o novo coronavírus. Ela ficou internada na UTI do Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não precisou ser intubada.
A alta da idosa foi muito comemorada com balões, louvores e muitos aplausos pela equipe médica e por familiares que foram buscá-la na unidade hospitalar.

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