Jovem de 17 anos morre com coronavírus em São Mateus

De acordo com informações da Prefeitura de São Mateus, o jovem era morador do Bairro Fátima Crédito: Divulgação

Um jovem de 17 anos morreu nesta terça-feira (29) com Covid-19 em São Mateus , Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Sáude, Henrique Follador. O jovem estava internado na UTI do Hospital Estadual Roberto Silvares. Com esse óbito, São Mateus acumula 80 mortes por coronavírus desde o início da pandemia.

Na noite de terça-feira, o secretário informou que o jovem não era portador de comorbidades. Na manhã desta quarta-feira (30), ele voltou a confirmar a informação para a reportagem da TV Gazeta Norte. Porém, ainda durante a manhã, procurou a Redação dizendo que se equivocou e que, na verdade, o jovem era paraplégico. A correção foi feita nesta publicação às 14h18.

De acordo com informações da Prefeitura de São Mateus, o jovem era morador do Bairro Fátima. Ele foi confirmado para Covid-19 no último dia 12 de setembro, através de teste RT-PCR. O rapaz foi internado três dias depois, na unidade que é referência para o tratamento da doença no Norte do Estado.