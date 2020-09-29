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Norte do ES

Jovem de 17 anos morre com coronavírus em São Mateus

O adolescente estava internado na UTI do Hospital Estadual Doutor Roberto Silvares

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 20:36
Arte covid-19 para capa do site
De acordo com informações da Prefeitura de São Mateus, o jovem era morador do Bairro Fátima Crédito: Divulgação
Um jovem de 17 anos morreu nesta terça-feira (29) com Covid-19 em São Mateus, Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Sáude, Henrique Follador. O jovem estava internado na UTI do Hospital Estadual Roberto Silvares. Com esse óbito, São Mateus acumula 80 mortes por coronavírus desde o início da pandemia.
Na noite de terça-feira, o secretário informou  que o jovem não era portador de comorbidades. Na manhã desta quarta-feira (30), ele voltou a confirmar a informação para a reportagem da TV Gazeta Norte. Porém, ainda durante a manhã, procurou a Redação dizendo que se equivocou e que, na verdade, o jovem era paraplégico. A correção foi feita nesta publicação às 14h18.
De acordo com informações da Prefeitura de São Mateus, o jovem era morador do Bairro Fátima. Ele foi confirmado para Covid-19 no último dia 12 de setembro, através de teste RT-PCR. O rapaz foi internado três dias depois, na unidade que é referência para o tratamento da doença no Norte do Estado.
De acordo com números da Secretaria de Saúde do município, nesta terça-feira (29) São Mateus chegou a 3.136 casos confirmados de Covid-19, 2.971 pacientes são considerados curados e 80 óbitos confirmados. A taxa de letalidade no município é de 2,6%,

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