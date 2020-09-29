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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.538 mortes e mais de 130 mil casos

Dados do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta terça-feira (29), mostram que o Estado soma 130.714 novos casos da doença desde o começo da pandemia

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 17:28
Ilustração do coronavírus
Ilustração do coronavírus Crédito: Freepik
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.538 mortes e 130.714 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (29). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 918 novos casos e 14 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 18.070 registros da doença, seguida por Serra (15.895), Vitória (15.865) e Cariacica (11.921). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.241 moradores infectados.

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CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 120.287 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 384.761 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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