Queda de mortes, aumento de casos: entenda os números da Covid no ES

Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual

Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) avaliou que se se a Covid-19 mantiver as características de média de mortes do momento, o Nos últimos dias, oavaliou que se se a Covid-19 mantiver as características de média de mortes do momento, o Espírito Santo pode registrar menos de uma morte por dia em novembro. Ao mesmo tempo, a taxa de transmissão (RT) do novo coronavírus na Grande Vitória voltou a crescer.

As duas informações, porém, não são conflitantes. Isso porque o fato de mais pessoas voltarem a ser infectadas pelo vírus não significa, necessariamente, que elas são suscetíveis a complicações e mortes. Mas, então, como entender esses números?

Atualmente, o Espírito Santo segue um ritmo de redução lenta, gradual e contínua no número de óbitos. De acordo com o NIEE, o Estado registra média móvel de mortes  óbitos calculados em um determinado período  de 8,86.

O professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e membro do NIEE, Etereldes Gonçalves, avaliou que se a doença mantiver as características do momento, o Estado pode registrar média móvel abaixo de 1

a taxa de transmissão (RT) do novo coronavírus na Grande Vitória voltou a crescer e Paralelo a isso, está maior que nos municípios do interior do Espírito Santo . Segundo os dados do NIEE, essa diferença não era percebida, pelo menos, desde o dia 10 de julho.

Para Etereldes Gonçalves, esse aumento pode estar relacionado ao aumento da interação social entre as pessoas. O acréscimo, porém, ainda não se refletiu em um dado importante: o número de óbitos.

"A taxa de transmissão voltou subir, o que significa que na curva de casos a descida está ficando menos íngreme. Quanto mais próximo de 1 na taxa de transmissão durante essa descida, significa que a declínio está ficando mais lento. Se ficar acima de 1, aí sim significa que está subindo. Atualmente estamos 0,9, mas é possível que a partir do dia 18 de outubro a gente chegue a 1. Isso não é uma coisa desesperadora. A Grande Vitória teve uma queda de mais de 80% desde e quando chega lá embaixo é natural ter uma descida mais lenta, formando um novo efeito platô. O risco é a taxa ficar acima de 1".

NÚMEROS PODEM MUDAR

Para Etereldes, é preciso que o Estado fique atento nos próximos dias para identificar se esse aumento na taxa de transmissão é uma variação natural que aconteceu outras vezes ou se é um acréscimo mais sustentado de casos que vai implicar no aumento de óbitos. Ele explicou que o efeito platô do RT teve início a partir do dia 11 de setembro, após um período de feriado, onde as pessoas tiveram mais interação social.

"A velocidade da contaminação pode ter uma descida menos íngreme e mais lenta, mas isso não significa que o número de óbitos vai ter o mesmo movimento nesse momento. Talvez esse platô do RT represente uma população menos suscetível e mais jovem, não impactando no número de mortes. Se impactar, será visto nas próximas semanas. É preciso tempo para perceber o que vai acontecer na curva de óbitos. A análise que fizemos sobre menos de uma morte em novembro foi baseada na evolução da pandemia até agora, com os números anteriores, com a curva descendente. Hoje, continuamos com a mesma análise. Mas se a curva voltar a subir, esse número pode ser diferente", explicou.

Etereldes completou que embora a taxa de transmissão esteja atualmente abaixo de 1, e as pessoas socializando cada vez mais, ainda é essencial manter os cuidados de distanciamento social, higiene das mãos e uso correto de máscaras.