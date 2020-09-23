Média móvel de óbitos por Covid-19 no ES Crédito: Divulgação/Sesa

O comportamento da pandemia do coronavírus no Espírito Santo segue um ritmo de redução lento, gradual e contínuo. A análise foi feita por membros do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE). Com 126.606 casos confirmados e 3.452 óbitos nesta quarta-feira (23), o Estado registra média móvel de mortes  óbitos calculados em um determinado período  de 8,86.

Your browser does not support the audio element. Covid-19: ES pode chegar em novembro com menos de uma morte por dia

Na avaliação do professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e membro do NIEE, Etereldes Gonçalves, se a doença mantiver as características do momento, o Estado pode registrar média móvel abaixo de 1, quando o número de mortes provocadas pelo vírus nos últimos 14 dias for menor que 14.

"Essa queda é prevista. A gente passou pelo pico e está descendo nas curvas epidemiológicas. Se tudo continuar como está, a gente pode ter média móvel abaixo de 1 daqui a 35 dias" Etereldes Gonçalves - Membro do NIEE

Dados extraídos no Painel Covid-19 na última segunda-feira (21) indicam que a taxa de transmissão da Covid-19 no Estado é de 0.7, quando 100 pessoas transmitem o vírus para outras 70. Na Grande Vitória é 0.86. Neste cenário, 100 pessoas infectam outras 86. No interior a taxa é de 0.61, quando 100 passam a Covid para 61.

O diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, também compõe o Núcleo Interinstitucional. Segundo ele, o Espírito Santo apresenta uma queda na taxa de transmissão há cerca de oito semanas.

"É uma redução lenta, gradual, porém continua. Os casos ativos do Estado estão em redução desde o dia 11 de junho. No interior, começou a reduzir em julho e na Grande Vitória foi final de maio e no início de junho. Desde a segunda quinzena de julho estamos com uma taxa de transmissão abaixo de 1" Pablo Lira - Diretor de Integração e Projetos do IJSN

Segundo Pablo, o mês de julho representou o período que foi constatada a redução dos óbitos provocados pela Covid-19. A queda foi mantida em agosto e consolidada no mês seguinte. Ele lembra que, enquanto a média móvel de óbitos alcançou a marca de 37 em julho, no último fim de semana foi de 10.

Atualmente, a média móvel é 8,86. O Estado contabiliza 92% dos pacientes curados dos sintomas provocados pelo coronavírus. Com 126.606 diagnósticos positivos, 116.537 ficaram livres da doença e receberam alta. Até esta quarta-feira, a taxa de letalidade da Covid-19 é de 2,7%.

Seguindo a tendência de casos confirmados, a tendência de casos ativos e a tendência de óbitos, a gente já identificou que há condição de chegar em outubro ou novembro, se não tiver nenhum fator atípico, com a média móvel abaixo de 5, bem próximo de 1, analisa Lira.