Pessoas praticam atividades físicas na Praia da Costa durante a pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: mortes caem 31,67% na primeira quinzena de setembro no ES

Nos primeiros quinze dias do mês passado, foram contabilizadas 319 mortes em decorrência da Covid-19. Em setembro, portanto, foram registrados 101 óbitos a menos no Estado em comparação com o mesmo período do mês anterior.

O número de casos também apresentou decréscimo; na primeira quinzena de agosto, foram 15.473 casos de coronavírus registrados pela Sesa, enquanto em setembro, até esta terça-feira (15), 9.711 pessoas contraíram a doença no Espírito Santo.

REDUÇÃO DA TAXA DE TRANSMISSÃO

Outro índice que apresentou queda em todo o Espírito Santo foi a taxa de transmissão do coronavírus. Os dados, apresentados durante coletiva de imprensa da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (14), apontam que, tanto no interior do Estado quando na Grande Vitória, o indicador está abaixo de um , o que representa menor risco de contágio para a população.

No momento, no Estado, a taxa está em 0,48, o que significa que é preciso reunir, em média, dois infectados para passar a doença a outra pessoa. No levantamento anterior, o Espírito Santo apresentava Rt de 0,78. O comparativo é referente as semanas de 21 e 28 de agosto.