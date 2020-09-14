Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra total de 3.359 mortes e de 120.252 casos

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que o Estado registrou 704 novos casos da doença e 13 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19 na tarde desta segunda-feira (14)

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 16:53
Covid-19
Covid-19 Crédito: Pixabay
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.359 mortes e 120.252 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (14). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 704 novos casos e 13 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.773 registros da doença, seguida por Serra (14.532),  Vitória (14.471), e Cariacica (11.274). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.981 moradores infectados.

Veja Também

Coronavírus: taxa de transmissão reduz em todo o Espírito Santo

Covid-19: fiscalização flagra irregularidades em seis bares de Vitória

Testes da vacina de Oxford contra Covid-19 são retomados no Brasil

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 109.750 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8 % e, até agora, 340.398 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados