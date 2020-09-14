Coronavírus: ES registra total de 3.359 mortes e de 120.252 casos

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.359 mortes e 120.252 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (14). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 704 novos casos e 13 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.773 registros da doença, seguida por Serra (14.532), Vitória (14.471), e Cariacica (11.274). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.981 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 109.750 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8 % e, até agora, 340.398 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.