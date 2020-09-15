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Pandemia

ES registra 3.376 mortes e se aproxima dos 121 mil casos de Covid-19

Dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mostram que o Estado já soma 120.974 casos da doença desde o começo da pandemia

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 16:54
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.376 mortes e 120.974 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (15). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 722 novos casos e 17 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.863 registros da doença, seguida por Serra (14.603), Vitória (14.510), e Cariacica (11.302). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.987 moradores infectados.

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CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 110.622 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 343.943 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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