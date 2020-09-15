Diarreia é um dos sintomas mais comuns de Covid em crianças, diz médico do ES
A Covid-19 é uma doença que se manifesta por meio de alguns sintomas, como febre, perda do olfato e paladar. Em crianças, no entanto, os sintomas podem ser quase imperceptíveis. E, quando aparecem, são um pouco diferentes dos observados em adultos.
Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o médico pediatra Rodrigo Aboudib afirmou que crianças talvez nem apresentem sintomas. Mas quando a doença se manifesta, ela aparece por meio de problemas intestinais, como a diarreia.
Talvez as crianças nem apresentem sintomas nenhum. Já foi listado a questão da tosse, dor de cabeça, dor de garganta, a alteração do gosto e do cheiro, a febre. Mas a questão dos sintomas gastrointestinais, em especial a diarreia, na criança, se mostra de uma forma mais efetiva, disse.
Ainda segundo o especialista, estudos já mostram que a doença se manifesta de uma forma menos intensa em criança do que em adultos. Enquanto para cada 100 mil casos em adultos, precisa-se de 164,5 leitos, para cada 100 mil casos em crianças, preciso de oito leitos. Se eu for avaliar a faixa etária de 2 a 4 anos, o número é ainda menor, de quatro leitos, destacou.
Aboudib afirma que a doença é nova e evidências para uma maior imunidade das crianças ainda está aparecendo. Mas alguns estudos já destacam, entre as proteções identificadas, uma interferência viral, que impede a replicação do coronavírus em crianças.
Acredita-se que uma enzima chamada de Enzima Conversora de Angiotensina é utilizada pelo vírus para penetrar na célula. E a criança tem uma expressão menor tanto na mucosa nasal como na mucosa pulmonar. Além de, como a criança tem mais patologias, existe uma coisa chamada interferência viral, que um outro vírus impediria a replicação do vírus da Covid-19. Além de uma imunidade nata que a criança já nasce com ela. Então, são várias questões que nos orientam e mostram claramente que as crianças possuem uma expressão menor da doença, concluiu.