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Acidente

Músico morre atropelado ao tentar atravessar a Norte Sul em Jardim Camburi

Segundo relatou o motorista do carro, Valterley Ferreira do Nascimento, de 61 anos,  estava em no canteiro central e teria inesperadamente tentado atravessar a via
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 mai 2025 às 09:09

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 09:09

Valterley Ferreira do Nascimento
Valterley Ferreira do Nascimento Crédito: Acervo Pessoal
Um músico de 61 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (4), na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória. Valterley Ferreira do Nascimento havia acabado de sair de um bar quando foi atingido por um carro.
Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, tudo aconteceu por volta das 21h. Familiares da vítima disseram que o motorista do veículo relatou que Valterley estava no canteiro central e teria inesperadamente tentado atravessar a rodovia.
O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Apesar de estar com um violão no momento do acidente, Valterley não estava se apresentando no bar.
A companheira de Valterley disse que o marido era um violonista brilhante, com muitos amigos e querido. Ele perdeu a mãe no dia do aniversário, na última semana.
Músico morre após ser atropelado na Norte Sul, em Jardim Camburi
Músico morre após ser atropelado na Norte Sul, em Jardim Camburi Crédito: Yago Araújo
A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia que deve determinar a dinâmica do acidente. O trânsito na via chegou a ficar lento, mas às 22h30 todas as faixas já haviam sido liberadas.
Músico morre atropelado ao tentar atravessar a Norte Sul em Jardim Camburi
A Polícia Civil informou que o motorista do carro, também de 61 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "O motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", disse a corporação, por meio de nota. 
O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
No Instagram, o deputado estadual Denninho Silva publicou uma mensagem lamentando a morte de Valterley. "Músico talentoso, professor dedicado e presença marcante no projeto Chorinho na Praça", escreveu o parlamentar.
Deputado estadual Denninho Silva publica mensagem para músico no Instagram
Deputado estadual Denninho Silva publica mensagem para músico no Instagram Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Homenagem na Assembleia Legislativa

Em 2016, Valterley Ferreira do Nascimento foi homenageado e recebeu a comenda Maurício de Oliveira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), juntamente com outros músicos. O evento aconteceu em razão do Dia da Música Capixaba.

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