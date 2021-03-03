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Ibotirama

Avião com vacinas contra a Covid bate em jumentos ao pousar na Bahia

Os ocupantes da aeronave de pequeno porte não ficaram feridos e carga transportada não foi danificada; acidente aconteceu na cidade de Ibotirama, no interior da Bahia

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:13

Publicado em 

03 mar 2021 às 17:13
Avião carregado com vacina contra Covid bate em jumento na Bahia
Avião de pequeno porte que transportava vacinas contra a Covid-19 bateu em dois jumentos no interior da Bahia. Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um avião de pequeno porte que transportava vacinas contra a Covid-19 bateu em dois jumentos ao pousar na manhã desta quarta-feira (3) na pista do aeródromo da cidade de Ibotirama, no interior da Bahia.
A aeronave pertence ao governo do estado. De acordo com informações oficiais, não houve feridos.
A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde da Bahia afirmou que a carga transportada não sofreu problemas e que o avião teve pequenas avarias. Não foi informada a quantidade de vacinas que estava no avião.
Uma outra aeronave foi disponibilizada para continuar o transporte dos imunizantes. O governo estadual disse que não houve atraso na distribuição em razão do acidente.
A Bahia recebeu nesta terça-feira (2) mais 165 mil doses da Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Do aeroporto de Salvador, a carga foi distribuída para todo o território da Bahia.

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