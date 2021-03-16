Colatina proíbe eventos e funcionamento de bares e campos de futebol

A Prefeitura de Colatina, município do Noroeste do Espírito Santo, publicou um decreto nesta segunda-feira (15), que visa conter o avanço da pandemia de Covid-19. Entre as alterações está a determinação para o fechamento de bares e campos de futebol, além da proibição de realização de qualquer evento, mesmo que o município esteja no risco baixo ou moderado. Atualmente, Colatina está em risco moderado, de acordo com o último Mapa de Risco do ES. No entanto, o prefeito da cidade, Guerino Balestrassi (PSC), alertou, nesta segunda (15), que 99% dos leitos de UTI para Covid no município estão ocupados.
Confira o que fica proibido:
1 - Funcionamento de bares e o consumo presencial de bebidas alcoólicas em distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência;
2 - Funcionamento de boates, casas de shows e realização de shows em qualquer espaço;
3 - Realização de eventos corporativos, como congresso, exposição ou feira; eventos sociais, como casamentos e aniversários em clubes, condomínios e equivalentes, e eventos esportivos;
4 - Abertura de cinemas, teatros, circos ou similares, exceto em formato drive-in (dentro do carro);
5 - Festividades, congressos e vigílias em igrejas e tempos de qualquer culto;
6 - Funcionamento de espaços de lazer, recreação infantil, parque de diversões e similares;
7 - Pistas de dança em qualquer estabelecimento;
8 - Funcionamento de campos de futebol, quadras, academias populares e atividades de caráter coletivo.
1 - Funcionamento de bares e o consumo presencial de bebidas alcoólicas em distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência;
2 - Funcionamento de boates, casas de shows e realização de shows em qualquer espaço;
3 - Realização de eventos corporativos, como congresso, exposição ou feira; eventos sociais, como casamentos e aniversários em clubes, condomínios e equivalentes, e eventos esportivos;
4 - Abertura de cinemas, teatros, circos ou similares, exceto em formato drive-in (dentro do carro);
5 - Festividades, congressos e vigílias em igrejas e tempos de qualquer culto;
6 - Funcionamento de espaços de lazer, recreação infantil, parque de diversões e similares;
7 - Pistas de dança em qualquer estabelecimento;
8 - Funcionamento de campos de futebol, quadras, academias populares e atividades de caráter coletivo.
99% DOS LEITOS DE UTI OCUPADOS, SEGUNDO PREFEITO
Em comunicado, o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (PSC), disse que os hospitais do município, que recebem os pacientes com Covid-19, estão com 99% dos leitos de UTI para o tratamento da doença ocupados. O decreto, segundo Balestrassi, visa conter o avanço da pandemia na cidade.
"Nesta segunda-feira, Colatina atingiu 99% de taxa de ocupação nos leitos de UTI. Se nós não conseguirmos conscientizar a nossa sociedade, para que os protocolos sejam cumpridos à risca, o colapso do sistema de saúde é inevitável", afirmou o prefeito em pronunciamento nas redes sociais.
Segundo dados do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares do ES, o município possui 69 leitos de UTI, incluindo os públicos, os contratados e os filantrópicos contratualizados. Pela última atualização, feita na manhã de domingo (14) e antes do pronunciamento de Balestrassi, 53 estavam ocupados.
OUTRAS MEDIDAS
Segundo Balestrassi, serão intensificadas as fiscalizações em eventos esportivos no interior e na zona urbana do município e a interdição cautelar de eventos e de locais que promovem aglomerações. O prefeito informa ainda que enviou à Câmara de Colatina um decreto com novas medidas em relação ao home office, visando diminuir o fluxo de funcionários nas secretarias.
Balestrassi afirma que também que já se reuniu com as duas empresas que operam o transporte público no município para aumentar o quantitativo de viagens no período matutino e no fim da tarde, entre o Centro e a Região Norte. A medida visa diminuir aglomerações nos pontos de ônibus e nos coletivos.
De acordo com a Viação Joana Darc, foram colocados nesta terça-feira (16) mais cinco veículos à disposição da demanda de passageiros e, quando a lotação for superior a dez pessoas em pé e não esteja programada uma próxima viagem em seguida, o cobrador ou motorista irá comunicar a empresa para que seja colocada uma viagem extra.
A viação afirma que retorno dos veículos com ar-condicionado irá aumentar a quantidade de ônibus nas ruas. A empresa informa que aumentou de 1.050 para 1.200 as viagens de ida e de volta, totalizando 2.400 viagens.
Já a Viação São Roque, informa que adicionou mais dois ônibus durante a manhã, um no horário do almoço e mais dois no fim da tarde. Segundo João Batista Galon, diretor da empresa, o número correspondeu bem ao fluxo de passageiros no horário.