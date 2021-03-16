Colatina proíbe eventos e funcionamento de bares e campos de futebol

1 - Funcionamento de bares e o consumo presencial de bebidas alcoólicas em distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência;

2 - Funcionamento de boates, casas de shows e realização de shows em qualquer espaço;

3 - Realização de eventos corporativos, como congresso, exposição ou feira; eventos sociais, como casamentos e aniversários em clubes, condomínios e equivalentes, e eventos esportivos;

4 - Abertura de cinemas, teatros, circos ou similares, exceto em formato drive-in (dentro do carro);

5 - Festividades, congressos e vigílias em igrejas e tempos de qualquer culto;

6 - Funcionamento de espaços de lazer, recreação infantil, parque de diversões e similares;

7 - Pistas de dança em qualquer estabelecimento;

8 - Funcionamento de campos de futebol, quadras, academias populares e atividades de caráter coletivo.