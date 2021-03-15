Motorista cochila ao volante e carro quase cai em córrego de Colatina

Uma família tomou um susto na tarde desta segunda-feira (15) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Um homem e os dois filhos estavam em um carro que saiu da pista e quase caiu no córrego São Silvano. O acidente foi por volta de 15h30. Ninguém ficou ferido.
O motorista disse para a reportagem da TV Gazeta Noroeste que cochilou e perdeu o controle do veículo quando passava pelo local.
O acidente foi no trecho conhecido como segunda via, que liga o Centro de Colatina aos bairros do lado norte da cidade. O acidente não causou interferência no trânsito.