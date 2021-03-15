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Susto

Motorista cochila ao volante e carro quase cai em córrego de Colatina

O condutor estava com dois filhos no veículo, mas ninguém se feriu. O acidente foi por volta de 15h30, desta segunda-feira (15)

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:27

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:27
Acidente de trâsntio em Colatinqa
Motorista cochila ao volante e veículo quase cai em córrego de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução
Uma família tomou um susto na tarde desta segunda-feira (15) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Um homem e os dois filhos estavam em um carro que saiu da pista e quase caiu no córrego São Silvano. O acidente foi por volta de 15h30. Ninguém ficou ferido. 
O motorista disse para a reportagem da TV Gazeta Noroeste  que cochilou e perdeu o controle do veículo quando passava pelo local.
Motorista cochila ao volante e veículo quase cai em córrego de Colatina
Veículo ficou tombado fora da pista e quase caiu no córrego Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução
O acidente foi no trecho conhecido como segunda via, que liga o Centro de Colatina aos bairros do lado norte da cidade. O acidente não causou interferência no trânsito.

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