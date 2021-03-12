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Noroeste do ES

Acidente com três caminhões interdita trecho da BR 259, em Colatina

Segundo o departamento de trânsito do município, o motorista de um dos caminhões teve ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos

Publicado em 12 de Março de 2021 às 16:44

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

12 mar 2021 às 16:44
Colatina: acidente envolvendo três caminhões na BR 259
Colatina: acidente envolvendo três caminhões na BR 259 Crédito: Prefeitura Municipal de Colatina
Um acidente envolvendo três caminhões foi registrado na tarde desta sexta-feira (12) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na BR 259, no acesso à Segunda Ponte. A ocorrência deixa parte de uma das pistas interditada.
Segundo o departamento de trânsito do município, o motorista de um dos caminhões teve ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos.
As causas do acidente não foram informadas. Um guincho que iria fazer a retirada de um dos veículos apresentou problemas mecânicos e comprometeu ainda mais o trânsito na região.
Além das equipes do município, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estão no local.

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