Acidente com três caminhões interdita trecho da BR 259, em Colatina

Um acidente envolvendo três caminhões foi registrado na tarde desta sexta-feira (12) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na BR 259, no acesso à Segunda Ponte. A ocorrência deixa parte de uma das pistas interditada.
Segundo o departamento de trânsito do município, o motorista de um dos caminhões teve ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos.
As causas do acidente não foram informadas. Um guincho que iria fazer a retirada de um dos veículos apresentou problemas mecânicos e comprometeu ainda mais o trânsito na região.
Além das equipes do município, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estão no local.