Padre Arthur Juliatti é transferido com Covid-19 para Colatina

Padre Arthur Juliatti foi internado com Covid-19 em hospital de Colatina neste domingo (21) Crédito: Divulgação

A Arquidiocese de Vitória informou que o padre Arthur Juliatti foi internado na madrugada deste domingo (21) após apresentar um quadro de comprometimento do pulmão. Ele testou positivo para a Covid-19. Apesar disso, o estado do religioso é estável e sem necessidade de cuidados intensivos. Pela falta de leitos na Grande Vitória, o religioso foi transferido para Colatina, ainda de acordo com o com comunicado da Arquidiocese.

De acordo com a Arquidiocese, Padre Arthur começou a sentir os sintomas no sábado (13) e testou positivo para a Covid-19 na última quarta-feira (17). A internação foi necessária após a constatação de comprometimento do pulmão.

Padre Arthur Juliatti é vigário paroquial na Paróquia São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória, além de coordenador acadêmico do Centro de Estudos Dom Silvestre Scandian e vice-reitor do Seminário Nossa Senhora da Penha.

Em nota, a Arquidiocese pede que os fiéis orem pela recuperação do religioso. “Desejamos que pe. Arthur se recupere e pedimos a oração de todos”, completou o comunicado.

O Seminário Nossa Senhora da Penha, de onde padre Arthur é vice-reitor, também se manifestou, pedindo orações e clamando pela melhora do sacerdote.