Padre Arthur Juliatti é transferido com Covid-19 para Colatina

A Arquidiocese de Vitória informou que o padre Arthur Juliatti foi internado na madrugada deste domingo (21) após apresentar um quadro de comprometimento do pulmão. Ele testou positivo para a Covid-19. Apesar disso, o estado do religioso é estável e sem necessidade de cuidados intensivos. Pela falta de leitos na Grande Vitória, o religioso foi transferido para Colatina, ainda de acordo com o com comunicado da Arquidiocese.
De acordo com a Arquidiocese, Padre Arthur começou a sentir os sintomas no sábado (13) e testou positivo para a Covid-19 na última quarta-feira (17). A internação foi necessária após a constatação de comprometimento do pulmão.
Padre Arthur Juliatti é vigário paroquial na Paróquia São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória, além de coordenador acadêmico do Centro de Estudos Dom Silvestre Scandian e vice-reitor do Seminário Nossa Senhora da Penha.
Em nota, a Arquidiocese pede que os fiéis orem pela recuperação do religioso. “Desejamos que pe. Arthur se recupere e pedimos a oração de todos”, completou o comunicado.
O Seminário Nossa Senhora da Penha, de onde padre Arthur é vice-reitor, também se manifestou, pedindo orações e clamando pela melhora do sacerdote.
“Nos unimos em orações pela pronta recuperação da saúde de nosso vice-reitor Padre Arthur Francisco Juliatti dos Santos, acometido pela Covid-19 e internado neste domingo, 21/03, em Colatina-ES. Suplicamos à Virgem Maria, Nossa Senhora da Penha, que o fortaleça e o ilumine neste difícil momento”, diz em publicação nas redes sociais.