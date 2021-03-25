A partir de abril, a terceira ponte passará por uma grande ampliação que contará com ciclovia, duas novas faixas de rolamento em cada sentido, mirante a ainda barreiras antisuicídio Crédito: Ricardo Medeiros

a partir de abril as intervenções já podem ser iniciadas. A tão aguardada obra para desafogar e melhorar o fluxo na Terceira Ponte , principal ligação entre Vitória Vila Velha , pode sair do campo das promessas e, de fato, começar. Isso porque, de acordo com o cronograma da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado,

Your browser does not support the audio element. Obras de ampliação da Terceira Ponte com ciclovia começam em abril

A proposta original foi apresentada em 2019 pelo governo do Estado, como uma das obras prioritárias na área da mobilidade, e contempla a ampliação da capacidade de fluxo de veículos, implantação de ciclovia e barreira de proteção ao suicídio. O anteprojeto da Ciclovia da Vida propõe uma estrutura metálica que será anexada nas laterais da ponte para a passagem de ciclistas e, ao mesmo tempo, fazendo a barreira de proteção ao suicídio.

Além disso, de acordo com a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

Pelo projeto, a ciclovia será contruída na parte externa e protegida por barreiras metálicas Crédito: Divulgação | Governo do Estado

As obras da Terceira Ponte foram contratadas na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação pelo valor total de R$ 127 milhões e prazo de execução total de três anos. Neste caso, os primeiros seis meses são dedicados aos projetos. Contudo, a empresa vencedora, formada pelo Consórcio Ferreira Guedes-Metalvix, já iniciou os serviços de execução de obra com a aquisição de material, montagem de canteiro e mobilização de pessoal. A obra efetivamente na ponte deve ser iniciada no mês de abril.

MAIS SEGURANÇA

A instalação de uma barreira de proteção na Terceira Ponte vem sendo debatida e reivindicada pela sociedade capixaba, sobretudo nos últimos anos, visto a recorrência com que pessoas atentam contra a própria vida no local.

Outra reivindicação antiga era a inclusão de uma ciclovia para que a travessia entre os municípios de Vitória e Vila Velha também pudesse ser realizada por ciclistas - atualmente só é possível por meio dos ônibus adaptados do Transcol que fazem o trajeto.

No vão central, as placas metálicas serão substituídas por vidros para proporcionar uma visão diferenciada da Baía de Vitória Crédito: Divulgação | Governo do Estado

A estrutura que será anexada à ponte nos dois sentidos, como forma de impedir o suicídio, contará com uma grade antiescalada para a proteção, com altura de três metros e uma pista de ciclovia, com pavimento asfáltico de três metros de largura.

Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas serão de sentido único: uma para vitória e uma para Vila Velha.

FLUXO MELHORADO

Além da faixa exclusiva aos ciclistas, a Terceira Ponte ganhará ainda uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%.

Com a intervenção, a promessa é melhorar o fluxo em cerca de 40%, principalmente nos horários de pico em ambos os sentidos Crédito: Carlos Alberto Silva

Desde que foi construída, a ponte possui quatro pistas com duas faixas de rolamento em cada sentido. Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções centrais e laterais serão estreitadas.

Ainda segundo a pasta estadual, as pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.