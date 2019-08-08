Veja como será o acesso à Terceira Ponte por bicicleta

Crédito: Vitor Jubini

a nova ciclovia que será instalada na Terceira Ponte vão envolver ruas das cidades de Vitória e de Vila Velha. Nas imagens abaixo você poderá conferir o trajeto que terá que ser feito para acessar a Terceira Ponte. Os acessosvão envolver ruas das cidades de Vitória e de Vila Velha. Nas imagens abaixo você poderá conferir o trajeto que terá que ser feito para acessar a Terceira Ponte. Algumas ciclovias vão ser construídas e vão se unir a outras já existentes nas duas cidades.

Vamos começar pelo lado de Vitória. Os que quiserem acessar a ciclovia da ponte vão ter que entrar pela Avenida João Brandão, no trecho em que ela é transversal à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes (Rua do Shopping Vitória). A entrada da ciclovia ficará próxima ao estacionamento que existe embaixo da ponte, do lado do Tribunal de Justiça. Por ali o ciclista começa o trajeto e logo na frente vai encontrar um pequeno retorno antes de começar a subir a rampa da ponte em direção a Vila Velha.

Já os que tiverem chegando de Vila Velha, logo após iniciar a descida da rampa da ponte, um pouco antes da Praça de Pedágio, haverá um retorno que fica próximo à rotatória da Rua José Alexandre Buaiz. O ciclista continua descendo a rampa até próximo a entrada do Corpo de Bombeiros, que fica na Rua Tenente Mário Francisco Brito. E chega em Vitória.

Vista ciclovia Vitória Crédito: Marcelo Franco

Do outro lado da baía, os ciclistas que estiverem seguindo em direção a Vila Velha vão perceber que a nova ciclovia se descola da ponte na altura da Rua Vinicius Torres. A ciclovia segue por esta via, por um trecho, até encontrar a Rua Dr. Jairo Matos Pereira, por onde seguirá até encontrar a ciclovia da Avenida Champagnat.

Já os que deixam a cidade de Vila Velha rumo a Vitória vão acessar a ciclovia já existente na praia, na Avenida Antonio Gil Veloso. De lá vão pegar a nova ciclovia que será instalada na Rua Aldo Siqueira Mota, onde devem seguir até a Avenida São Paulo. É neste ponto que eles começam o trecho que vai se unir a subida da Terceira Ponte, para acessar a Capital.

Vista ciclovia vila Velha Crédito: Marcelo Franco

Quem é adepto de novas tecnologias como os patinetes e motos elétricas pode não ter uma boa notícia com relação à ciclovia na Terceira Ponte. Em entrevista para a rádio CBN, Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, descartou a passagem desses tipos de veículos no local, já que, segundo o secretário, o que se quer incentivar é a mobilidade ativa.

PROJETO

O projeto de mobilidade, anunciado ontem pelo governo do Estado, deverá ficar pronto em três anos. A expectativa, porém, é de que na metade do prazo uma das ciclovias já esteja liberado para uso, com tráfego nos dois sentidos.