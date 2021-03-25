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Para abril

Covid-19: professores e policiais começam a ser vacinados em abril no ES

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande na tarde desta quinta-feira (25)

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:06

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:06
Guarda Municipal de Vila Velha, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, fizeram fiscalização no Polo de Moda da Glória para o cumprimento do decreto de risco extremo para combater o avanço da Covid- 19
PM integra força-tarefa que fiscaliza se decreto da quarentena está sendo cumprido Crédito: Fernando Madeira

Atualização

25/03/2021 - 3:06
Às 13h desta quinta-feira (25), após entrevista da coordenadora do Programa de Imunização do Estado, Danielle Grillo, informamos que o governo estadual não tinha previsão para vacinar os policiais e professores. No entanto, às 14h15 do mesmo dia, o governador Renato Casagrande anunciou que o Estado vai usar a reserva técnica de 5% das doses das vacinas contra o coronavírus para imunizar os profissionais da segurança pública e da educação a partir do dia 15 de abril. 
O governador Renato Casagrande anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (25), que vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da educação e da segurança pública a partir do dia 15 de abril. A ação faz parte de uma estratégia para conter a pandemia do coronavírus no Estado. 
"Passaremos a vacinar profissionais da segurança pública e da educação com a reserva técnica de 5% dos lotes que chegarão a partir desta data, que estiverem em atividade, na linha de frente do trabalho. Começando pelos profissionais de mais idade"
Renato Casagrande - Governador 
Nesta quarta-feira (24), o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que os profissionais da segurança pública serão vacinados a partir do dia 5 de abril. Já os profissionais de educação receberão a primeira dose a partir do dia 12 de abril. 
O Plano Nacional de Imunização (PNI) orienta que a vacinação de profissionais da educação deve ocorrer após a imunização de idosos. Atualmente, o estado de São Paulo está vacinando idosos na faixa dos 70 anos.
Questionada se a decisão ia beneficiar profissionais das redes pública e particular, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que "a inclusão dos públicos-alvo profissionais de segurança e professores será publicada em resolução produzida pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A reunião da comissão está prevista para acontecer na próxima semana".

DOSES 

Horas antes do pronciamento do governador, a coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, informou que o Estado seguiria o Plano Nacional de Vacinação e por isso não tinha previsão de vacinar os policiais e professores do Espírito Santo. 
A coordenadora do Programa de Imunizações da Sesa, Danielle Grillo, ressaltou que os Estados e municípios seguem o Plano Nacional de Imunização, que é definido pelo governo federal.  
O documento informa que na fase 4 da campanha nacional de imunização deverão ser vacinados professores do nível básico ao superior (2,34 milhões), forças de segurança e salvamento (850 mil) e funcionários do sistema prisional (144 mil). 
Atualmente, o Estado está imunizando idosos com idades entre 70 e 74 anos, trabalhadores de saúde e comunidades quilombolas. Segundo o Painel de Vacinação, 235.850 mil pessoas já receberam a primeira dose no Espírito Santo.
Nesta quinta-feira (25), o Espírito Santo vai receber 17.900 doses da AstraZeneca/Oxford e 62 mil doses da Coronavac, totalizando 79.900 imunizantes. Com esse quantitativo, os idosos acima de 65 anos vão começar a receber a vacina. 

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