"Como é triste discutir política diante de 300 mil mortos", lamenta leitora

Célula infectada com a variante do Reino Unido do Sars-CoV-2 Crédito: NIAID

300 MIL MORTOS

Brasil chega aos 300 mil mortos pela Covid-19 com colapso hospitalar (Brasil, 24/03). Várias famílias sofrendo, e o mais triste é saber que a pandemia no Brasil poderia ter sido levada a sério. Hoje teríamos mortes, mas não seria esse número assustador e nem estaríamos vivendo essa catástrofe que estamos vendo nos hospitais. (Marlete Correia) . Várias famílias sofrendo, e o mais triste é saber que a pandemia no Brasil poderia ter sido levada a sério. Hoje teríamos mortes, mas não seria esse número assustador e nem estaríamos vivendo essa catástrofe que estamos vendo nos hospitais.

Quero ver o presidente resolver esse "mimimi" que ele mesmo causou, incitou o “vão para rua”, as ideias de que a vida tem que continuar, de que é necessário encarar o vírus de peito aberto e que se alguém morrer pelo menos morrerá de barriga cheia! Agora com certeza os gastos serão em dobro e o país se afundando em dívidas! (Marcelo dos Santos Lirio)

Infelizmente a tendência é só piorar, porque o povo não quer se conscientizar do perigo que estamos vivendo. Enquanto não for decretado o fechamento de tudo... mas mesmo se for o povo não ficará em casa, o que é uma pena. (Ana Cristina Silva)

DESINFORMAÇÃO

Casagrande quer evitar embate com negacionistas no ES (Política, 22/03). Como é triste e pouco inteligente ver tantas pessoas discutindo política enquanto temos 300 mil mortos pela Covid, é muita falta de empatia com o próximo. Vai chegar a hora de discutir política. Temos mesmo é que fazer a nossa parte para ajudar. (Edna da Cunha Alexandre) . Como é triste e pouco inteligente ver tantas pessoas discutindo política enquanto temos 300 mil mortos pela Covid, é muita falta de empatia com o próximo. Vai chegar a hora de discutir política. Temos mesmo é que fazer a nossa parte para ajudar.

O Brasil só tem material suficiente para intubar para 15 dias. Não tem vaga de UTI. Para a economia voltar à normalidade, vacinação já. (Suzy Olmo Pinheiro)

O vírus se estabeleceu, está entre nós, e invisivelmente nos ronda e nos assombra. Se todos tivessem a mesma consciência, não estaríamos vivenciando tudo isso. Infelizmente, muitos estão passando por uma recessão radical em suas vidas. Mas alguém tem que fazer algo, para dar estabilidade ao Estado de uma forma geral. Precisamos juntos, unidos com o mesmo propósito, sermos coerentes com esta restrição. O governador não é um ditador. Ele é responsável por um Estado onde há consensos e divergências entre a população, mas o que prevalece é a busca constante em salvar vidas. Um país não sobrevive sem a economia, mas também não há progresso com a população doente. (Maria Porto)

Não pode entrar três pessoas numa loja de roupas usando máscara e álcool em gel, mas podem lotar um Transcol... É muita hipocrisia! (Erick Santos)

TOQUE DE RECOLHER

Covid-19: entenda a situação das cidades do ES com toque de recolher (Cotidiano, 24/03). Deveria ser assim em todo o Estado, as pessoas não caíram na real situação e não estão respeitando nem a si próprio. (Marilene Armani Frizziero) . Deveria ser assim em todo o Estado, as pessoas não caíram na real situação e não estão respeitando nem a si próprio.

As pessoas que são contra esse decreto ou contra o lockdown certamente nunca se depararam com a necessidade de esperar vaga em uma UTI ou nunca passaram pelo ato de desespero de ver um familiar ou amigo morrendo pelo fato de não ter leito. (Patricia Santos Caitano)

Enquanto os hospitais estiverem nessa situação é o certo a fazer. O que acho pior em toda essa situação é a população (não a maioria) fazer festas, ir a bares. Eu sei que é difícil ficar em casa, mas prefiro ficar viva! Tem a situação de pessoas desempregadas... está um caos. (Raiana Cansian Lima)

VACINAÇÃO

Agendamento de vacina contra Covid apenas pela internet é inadmissível (Artigos, 25/03). Finalmente alguém se manifestou! Vila Velha está uma vergonha. Um dia é internet, no outro sem sistema... isso quando as vagas não zeram em questão de minutos. Está parecendo sorteio de redes sociais. (Gyslaine Ribeiro) . Finalmente alguém se manifestou! Vila Velha está uma vergonha. Um dia é internet, no outro sem sistema... isso quando as vagas não zeram em questão de minutos. Está parecendo sorteio de redes sociais.

CONTÁGIO

Covid-19: por que os jovens estão mais vulneráveis nesta fase da pandemia? (Cotidiano, 25/03). Não ligam para precaução, máscara é muito raro, não buscam informação e não sabem viver sem a turma. Era só o tempo de aparecer uma cepa mais letal para atingir mais gravemente muitos. Moro num condomínio em Manguinhos que parece vacinado e imunizado contra a Covid; todo dia reunião de crianças, jovens e adultos sem máscara e distanciamento zero. (Luiz Antônio Vieira) . Não ligam para precaução, máscara é muito raro, não buscam informação e não sabem viver sem a turma. Era só o tempo de aparecer uma cepa mais letal para atingir mais gravemente muitos. Moro num condomínio em Manguinhos que parece vacinado e imunizado contra a Covid; todo dia reunião de crianças, jovens e adultos sem máscara e distanciamento zero.