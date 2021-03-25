Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Agendamento de vacina contra Covid apenas pela internet é inadmissível
Carlos Eduardo Rios do Amaral

Artigo de Opinião

Carlos Eduardo Rios do Amaral

Agendamento de vacina contra Covid apenas pela internet é inadmissível

Poder Público deve disponibilizar à população todos os meios possíveis para receber imunizante, inclusive promovendo visitação e vacinação domiciliar
Carlos Eduardo Rios do Amaral

Publicado em 25 de Março de 2021 às 02:00

Publicado em 

25 mar 2021 às 02:00
Vacinação no Parque da Cidade, em Brasília
Vacinação no Parque da Cidade, em Brasília Crédito: Renato Alves / Agência Brasília
A tão esperada vacinação contra o coronavírus é um direito de todos. É obrigação indeclinável do Poder Público assegurar esse direito fundamental. A proteção da vida não pode esperar. Naturalmente, o direito à vacinação também se consubstancia no fornecimento pelo Poder Público de meios e modos fáceis e compreensíveis a todos para agendamento da vacinação. O que sabidamente não acontece com o agendamento unicamente pela internet.
Desnecessário dizer aqui das enormes e às vezes intransponíveis dificuldades que a população brasileira em geral encontra para acessar os serviços públicos disponibilizados apenas pela internet. E com o agendamento da vacinação contra o coronavírus não é e nem será diferente.
A maior parte de nossos idosos passou quase que uma vida inteira sem conhecer o mundo virtual. Para as gerações de meados do século XX, toda uma vida social foi presencial, face à face, quando muito por telefone ou telegrama.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 7.053 mortes e passa de 363 mil casos

Com 72 mortes, ES bate recorde de óbitos por Covid-19 em 24 horas

Pesquisadores encontram novas alterações em linhagens do SARS-CoV-2

E não somente os idosos encontram sinceras dificuldades para o domínio e manuseio da internet. Portadores de necessidades especiais, obesos mórbidos, economicamente vulneráveis, pessoas solitárias esquecidas pela família, acometidos por grave enfermidade psiquiátrica, população de rua, entre outros grupos, podem encontrar graves limitações de acesso à internet.
Em poucas palavras, o agendamento da vacinação contra o coronavírus apenas pela internet importa em crudelíssima ruptura do princípio constitucional da igualdade, na medida em que deve sempre o Poder Público tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. A alfabetização digital, o acesso à internet e a possibilidade de arcar com os custos da manutenção de um modem ou roteador no Brasil ainda são uma piada de mau gosto. O Poder Público sabe bem disso.
Deverá o Poder Público disponibilizar à população todos os meios possíveis e conhecidos para agendamento da vacinação ampla e irrestrita contra o coronavírus. Inclusive promovendo visitação e vacinação domiciliar in loco àqueles que tanto necessitam da atenção e proteção do Estado, principalmente nossos idosos acamados.
O preâmbulo de nossa Constituição Federal suplica pela proteção de Deus. Esse pedido deve servir de lembrança e orientação ao administrador público da origem de inspiração cristã de nosso país. Olhar pelos mais necessitados, ajudar o próximo, estender a mão aos desolados e aflitos, mais do que um dever jurídico, é a razão de ser de nossa nação.
O autor é defensor público do Estado do Espírito Santo
* Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

Veja Também

Ninguém vai sair imune desta guerra ao novo coronavírus

Neste outono, vamos colher os frutos do negacionismo da pandemia

No Brasil, o coronavírus encontrou a tempestade perfeita

Tópicos Relacionados

Covid-19 Campanha de vacinação Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados