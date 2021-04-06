Vídeo: amigos e autoridades relembram legado de Cariê para o ES

Amigos e autoridades lamentaram a morte de Carlos Fernando Lindenberg Filho nesta terça-feira (6) e, em vídeo, prestaram homenagens ao empresário, músico e escritor, chamado carinhosamente de Cariê. Aos 85 anos, Cariê não resistiu às complicações de uma pneumonia. Ele presidia o Conselho de Administração da Rede Gazeta.
Entre as autoridades estão o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso; o ex-governador Paulo Hartung; o atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini; o governador do Estado, Renato Casagrande; o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal; o deputado federal Evair de Melo; o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi; o deputado federal Ted Conti e o frei Pedro de Oliveira Rodrigues, do Convento da Penha.
Em todas as mensagens de homenagem a Cariê, os amigos e autoridades exaltam a trajetória do empresário, caracterizado como figura marcante para o Estado do Espírito Santo.
O governador Renato Casagrande lamentou a morte de Cariê e ressaltou o legado deixado por ele aos capixabas. "Recebo com muita tristeza a morte de Cariê Lindenberg. Cariê comandou a Rede Gazeta por muitos anos e comandou com isenção e profissionalismo. Formado em Direito, escritor, ajudou a projetar o nosso Estado para o Brasil todo. Aquilo que ele produziu aqui vai ficar como referência para muitos capixabas para a vida toda. Minha solidariedade aos amigos, em especial, à família. Parta com Deus, Cariê", disse.
O deputado Ted Conti, que trabalhou na Rede Gazeta como âncora da TV Gazeta por muitos anos, citou: "Cariê sempre foi, para nós que trabalhávamos na Rede Gazeta, não um chefe, mas um amigo. Sempre tinha uma palavra de incentivo e apoio, com uma generosidade sem tamanho. Era um homem extremamente culto e amável. Quem teve a oportunidade de viver com ele, certamente vai guardar na memória a imagem de uma pessoa iluminada, que não poupava esforços para ajudar quem quer que fosse", disse.
Em nome do Convento da Penha, o frei Pedro de Oliveira Rodrigues também prestou uma homenagem a Cariê Lindenberg. "A morte é a grande possibilidade que temos de fazer a grande experiência na eternidade. A todos os familiares, ao nosso amigo Cariê, em nome do Convento da Penha, nossos sentimentos e orações. Tenhamos a certeza que o grande legado de Cariê ficará marcado na história do Espírito Santo. Que junto de Deus ele descanse em paz e que seja recompensado pela semente do bem que ele lançou durante a estadia nesse mundo".
"ENSINAMENTOS ULTRAPASSAM O LIMITE DA VIDA", DIZEM FILHOS
Em uma longa vida marcada pela paixão — seja pelo jornalismo, pelas canções ou pelas letras — o empresário Cariê Lindenberg teve três principais: os filhos Café, Leticia e Beatriz. Na visão dos filhos, a partida do pai em decorrência de complicações de uma pneumonia, aos 85 anos, encerra uma etapa, mas os ensinamentos deixados por ele ficam para sempre.
"Para muitos, Cariê Lindenberg era um sinônimo de Rede Gazeta, de música, de alegria de viver. Tivemos a sorte de ter um pai singular em todos os aspectos, alguém que sempre foi muito mais que isso. Papai nos transmitiu o entusiasmo por novos projetos, o apreço pela verdade e pelas relações humanas. Sobretudo, nos ensinou a ter um olhar generoso para o que está ao nosso redor, para as coisas simples que não podemos deixar de lado. Hoje é um dia de tristeza para nossa família. Mas é uma tristeza acompanhada de alento, porque os ensinamentos que ele deixa para nós, seus filhos, ultrapassam o limite da vida e ficam para sempre"