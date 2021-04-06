Vídeo: amigos e autoridades relembram legado de Cariê para o ES

Cariê, Carlos Lindenberg Filho, presidente do conselho administrativo da Rede Gazeta - 25/08/2008 Crédito: Edson Chagas

Rede Gazeta. Amigos e autoridades lamentaram a morte de Carlos Fernando Lindenberg Filho nesta terça-feira (6) e, em vídeo, prestaram homenagens ao empresário, músico e escritor, chamado carinhosamente de Cariê. Aos 85 anos, Cariê não resistiu às complicações de uma pneumonia. Ele presidia o Conselho de Administração da

Entre as autoridades estão o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso; o ex-governador Paulo Hartung; o atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini; o governador do Estado, Renato Casagrande; o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal; o deputado federal Evair de Melo; o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi; o deputado federal Ted Conti e o frei Pedro de Oliveira Rodrigues, do Convento da Penha.

Em todas as mensagens de homenagem a Cariê, os amigos e autoridades exaltam a trajetória do empresário, caracterizado como figura marcante para o Estado do Espírito Santo

O governador Renato Casagrande lamentou a morte de Cariê e ressaltou o legado deixado por ele aos capixabas. "Recebo com muita tristeza a morte de Cariê Lindenberg. Cariê comandou a Rede Gazeta por muitos anos e comandou com isenção e profissionalismo. Formado em Direito, escritor, ajudou a projetar o nosso Estado para o Brasil todo. Aquilo que ele produziu aqui vai ficar como referência para muitos capixabas para a vida toda. Minha solidariedade aos amigos, em especial, à família. Parta com Deus, Cariê", disse.

O deputado Ted Conti, que trabalhou na Rede Gazeta como âncora da TV Gazeta por muitos anos, citou: "Cariê sempre foi, para nós que trabalhávamos na Rede Gazeta, não um chefe, mas um amigo. Sempre tinha uma palavra de incentivo e apoio, com uma generosidade sem tamanho. Era um homem extremamente culto e amável. Quem teve a oportunidade de viver com ele, certamente vai guardar na memória a imagem de uma pessoa iluminada, que não poupava esforços para ajudar quem quer que fosse", disse.

Em nome do Convento da Penha, o frei Pedro de Oliveira Rodrigues também prestou uma homenagem a Cariê Lindenberg. "A morte é a grande possibilidade que temos de fazer a grande experiência na eternidade. A todos os familiares, ao nosso amigo Cariê, em nome do Convento da Penha, nossos sentimentos e orações. Tenhamos a certeza que o grande legado de Cariê ficará marcado na história do Espírito Santo. Que junto de Deus ele descanse em paz e que seja recompensado pela semente do bem que ele lançou durante a estadia nesse mundo".

"ENSINAMENTOS ULTRAPASSAM O LIMITE DA VIDA", DIZEM FILHOS

Em uma longa vida marcada pela paixão — seja pelo jornalismo, pelas canções ou pelas letras — o empresário Cariê Lindenberg teve três principais: os filhos Café, Leticia e Beatriz. Na visão dos filhos, a partida do pai em decorrência de complicações de uma pneumonia, aos 85 anos, encerra uma etapa, mas os ensinamentos deixados por ele ficam para sempre.