"Figura mais singular do jornalismo do ES", afirma prefeito de Linhares sobre Cariê

Cariê Lindenberg, presidente do Conselho da Rede Gazeta, e Nelson Bonfante, engenheiro que construiu a TV Gazeta Crédito: Reprodução Globo Repórter

Por meio de nota, o prefeito de Linhares evidenciou a condução de Cariê à frente dos veículos da Rede Gazeta e ressaltou que seu trabalho fica para a historia do jornalismo nacional e local.

"A minha proximidade com Cariê começa em 1993. Ao longo destes 28 anos de convívio, posso afirmar que, o Espírito Santo perde a presença de um homem de visão, enorme capacidade de trabalho e rígido senso ético. Todas as pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo, conversar com ele, desfrutaram com certeza, de um papo alegre e instrutivo", disse.

"A relação de respeito, profissionalismo que teve com todos os seus colaboradores e colegas de imprensa fez dele a figura mais singular do jornalismo do Espírito Santo" Guerino Zanon (MDB) - Prefeito de Linhares

"O Estado perde a presença física de Cariê, mas as lições deixadas por ele serão marcas eternas na história do jornalismo capixaba e brasileiro. Dona Maria Alice, Letícia, Café e Beatriz, e todos os familiares da grande família que é a Rede Gazeta, os nossos sentimentos pessoais e de todos os linharenses. E que ao lado do Pai, Cariê tenha o seu descanso eterno", finalizou.

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CARIÊ E SUA LIGAÇÃO COM LINHARES

Apaixonado pelo campo, Cariê tinha na Fazenda Três Marias, em Linhares, uma de suas paixões. Nos últimos anos, se dividia entre a leitura e a música em sua residência na Ilha do Frade, em Vitória. Desde o começo da pandemia da Covid-19 permaneceu em isolamento social.

Cariê entrou para o mundo empresarial "por sorte" - como ele mesmo definiu em sua primeira obra literária "Eu e a sorte", lançado em 2001. Sem qualquer experiência ou formação em administração, fez a fazenda da família, em Linhares, dobrar de tamanho.

TV Gazeta Norte comemorou 20 anos em 2017 Crédito: Divulgação/ TV Gazeta

PRESENÇA LOCAL DA REDE GAZETA EM LINHARES

Rede Gazeta entre os anos de 1965 e 2001. Foi por sua atuação que o Grupo Globo estabeleceu-se no Espírito Santo, tendo a TV Gazeta como afiliada. Posteriormente os negócios se expandiram, com a criação de rádios, do site e das emissoras regionais sediadas em Linhares e Colatina. Ao longo de seus 85 anos, Cariê sempre foi um ferrenho defensor do jornalismo e da liberdade de expressão. Esteve à frente daRede Gazeta entre os anos de 1965 e 2001. Foi por sua atuação que o Grupo Globo estabeleceu-se no Espírito Santo, tendo a TV Gazeta como afiliada. Posteriormente os negócios se expandiram, com a criação de rádios, do site e das emissoras regionais sediadas em Cachoeiro de Itapemirim

Desde 1997, os moradores de 30 municípios da região Norte contam com a TV Gazeta Norte. A chegada da emissora em Linhares tinha o objetivo de promover a interiorização, garantindo informação aos moradores e atendimento também às necessidades comerciais do local.

Atualmente, os telespectadores da região podem contar com informações locais nos telejornais ES1 e ES2, através das imagens da TV Gazeta, com entretenimento na Rádio Litoral Linhares, e informações em tempo real reportadas por A Gazeta. Com as bases Norte, Noroeste e Sul, a Rede Gazeta consegue atingir 63 municípios além da Região Metropolitana da Grande Vitória