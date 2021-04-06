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"Figura mais singular do jornalismo do ES", afirma prefeito de Linhares sobre Cariê

Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, morreu, nesta terça-feira (6), em Vitória, aos 85 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 12:52

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 abr 2021 às 12:52
Cariê Lindenberg, presidente do Conselho da Rede Gazeta, e Nelson Bonfante, engenheiro que construiu a TV Gazeta
Cariê Lindenberg, presidente do Conselho da Rede Gazeta, e Nelson Bonfante, engenheiro que construiu a TV Gazeta Crédito: Reprodução Globo Repórter
O prefeito de LinharesGuerino Zanon (MDB), lamentou a morte de Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê. O empresário morreu nesta terça-feira (6), em Vitória, aos 85 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia. Zanon afirmou que o profissionalismo de Cariê fez dele a "figura mais singular do jornalismo do Espírito Santo". Linhares, no Norte do Espírito Santo, é um dos três municípios do Estado que conta com base regional da Rede Gazeta.
Por meio de nota, o prefeito de Linhares evidenciou a condução de Cariê à frente dos veículos da Rede Gazeta e ressaltou que seu trabalho fica para a historia do jornalismo nacional e local.
"A minha proximidade com Cariê começa em 1993. Ao longo destes 28 anos de convívio, posso afirmar que, o Espírito Santo perde a presença de um homem de visão, enorme capacidade de trabalho e rígido senso ético. Todas as pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo, conversar com ele, desfrutaram com certeza, de um papo alegre e instrutivo", disse. 
"A relação de respeito, profissionalismo que teve com todos os seus colaboradores e colegas de imprensa fez dele a figura mais singular do jornalismo do Espírito Santo"
Guerino Zanon (MDB) - Prefeito de Linhares
"O Estado perde a presença física de Cariê, mas as lições deixadas por ele serão marcas eternas na história do jornalismo capixaba e brasileiro. Dona Maria Alice, Letícia, Café e Beatriz, e todos os familiares da grande família que é a Rede Gazeta, os nossos sentimentos pessoais e de todos os linharenses. E que ao lado do Pai, Cariê tenha o seu descanso eterno", finalizou.

CARIÊ E SUA LIGAÇÃO COM LINHARES

Apaixonado pelo campo, Cariê tinha na Fazenda Três Marias, em Linhares, uma de suas paixões. Nos últimos anos, se dividia entre a leitura e a música em sua residência na Ilha do Frade, em Vitória. Desde o começo da pandemia da Covid-19 permaneceu em isolamento social.
Cariê entrou para o mundo empresarial "por sorte" - como ele mesmo definiu em sua primeira obra literária "Eu e a sorte", lançado em 2001. Sem qualquer experiência ou formação em administração, fez a fazenda da família, em Linhares, dobrar de tamanho.
TV Gazeta Norte comemorou 20 anos em 2017
TV Gazeta Norte comemorou 20 anos em 2017 Crédito: Divulgação/ TV Gazeta

PRESENÇA LOCAL DA REDE GAZETA EM LINHARES

Ao longo de seus 85 anos, Cariê sempre foi um ferrenho defensor do jornalismo e da liberdade de expressão. Esteve à frente da Rede Gazeta entre os anos de 1965 e 2001. Foi por sua atuação que o Grupo Globo estabeleceu-se no Espírito Santo, tendo a TV Gazeta como afiliada. Posteriormente os negócios se expandiram, com a criação de rádios, do site e das emissoras regionais sediadas em Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina.
Desde 1997, os moradores de 30 municípios da região Norte contam com a TV Gazeta Norte. A chegada da emissora em Linhares tinha o objetivo de promover a interiorização, garantindo informação aos moradores e atendimento também às necessidades comerciais do local.
Atualmente, os telespectadores da região podem contar com informações locais nos telejornais ES1 e ES2, através das imagens da TV Gazeta, com entretenimento na Rádio Litoral Linhares, e informações em tempo real reportadas por A Gazeta. Com as bases Norte, Noroeste e Sul, a Rede Gazeta consegue atingir 63 municípios além da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Cariê Lindenberg no comando da Rede Gazeta

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