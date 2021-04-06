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Adeus

Música, bandeira da Rede Gazeta e família: o último adeus a Cariê

Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, as cerimônias de despedida foram restritas à família

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:39

Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:39
Cariê Lindenberg
Cariê Lindenberg foi velado e sepultado no Cemitério de Santo Antônio Crédito: Vitor Jubini
A tarde de sol, céu azul e brisa leve na Capital do Espírito Santo, nesta terça-feira (06), poderia muito bem inspirar um poema ou uma crônica do escritor, empresário e músico Cariê Lindenberg. Mas tornou-se cenário do último adeus ao homem que dedicou mais da metade da vida ao jornalismo e à criação da Rede Gazeta. Ele morreu durante a madrugada, por complicações de uma pneumonia.
Desde agosto de 2020, enfrentava problemas de saúde e, em 1º março, foi internado, falecendo nesta terça-feira (06). Cariê foi sepultado no começo da tarde no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, as cerimônias de despedida foram restritas à família. O padre Reuber Daltio fez uma celebração marcada por forte emoção dos familiares e amigos mais íntimos.
Estiveram ao lado de Cariê, no velório, os três filhos: o empresário Café Lindenberg, a produtora rural Leticia Lindenberg e a produtora cultural Beatriz Lindenberg; e dois dos cinco netos, Eduardo e Antônio. Além deles, a nora, Giovana, e dois amigos próximos da família. Um número incontável de autoridades, entidades e amigos enviaram coroas de flores para esse momento de despedida.

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Cariê, que era músico, foi sepultado ao som de uma de suas criações: a música "Devaneio", que entre os anos de 1976 e 1987 abria e encerrava a programação da TV Gazeta, fundada por ele como afiliada da Rede Globo no Espírito Santo.
Durante quatro décadas, Cariê dedicou-se aos negócios na Rede Gazeta. O que na década de 1960 era apenas um jornal impresso transformou-se em um conglomerado de comunicação que reúne quatro emissoras de TV, dois sites e quatro rádios, abrigando mais de 500 funcionários. Na despedida, o caixão do presidente do Conselho de Administração da empresa foi coberto com uma bandeira da Rede Gazeta, a quem ele sempre dedicou verdadeira paixão.
Pouco antes das despedidas fúnebres, os filhos de Cariê divulgaram uma manifestação onde destacaram que o pai "nos transmitiu o entusiasmo por novos projetos, o apreço pela verdade e pelas relações humanas. Sobretudo, nos ensinou a ter um olhar generoso para o que está ao nosso redor, para as coisas simples que não podemos deixar de lado".

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