Música, bandeira da Rede Gazeta e família: o último adeus a Cariê

Cariê Lindenberg foi velado e sepultado no Cemitério de Santo Antônio Crédito: Vitor Jubini

A tarde de sol, céu azul e brisa leve na Capital do Espírito Santo, nesta terça-feira (06), poderia muito bem inspirar um poema ou uma crônica do escritor, empresário e músico Cariê Lindenberg. Mas tornou-se cenário do último adeus ao homem que dedicou mais da metade da vida ao jornalismo e à criação da Rede Gazeta. Ele morreu durante a madrugada, por complicações de uma pneumonia

Desde agosto de 2020, enfrentava problemas de saúde e, em 1º março, foi internado, falecendo nesta terça-feira (06). Cariê foi sepultado no começo da tarde no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória . Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19 , as cerimônias de despedida foram restritas à família. O padre Reuber Daltio fez uma celebração marcada por forte emoção dos familiares e amigos mais íntimos.

Estiveram ao lado de Cariê, no velório, os três filhos: o empresário Café Lindenberg, a produtora rural Leticia Lindenberg e a produtora cultural Beatriz Lindenberg; e dois dos cinco netos, Eduardo e Antônio. Além deles, a nora, Giovana, e dois amigos próximos da família. Um número incontável de autoridades, entidades e amigos enviaram coroas de flores para esse momento de despedida.

Cariê, que era músico, foi sepultado ao som de uma de suas criações: a música "Devaneio", que entre os anos de 1976 e 1987 abria e encerrava a programação da TV Gazeta, fundada por ele como afiliada da Rede Globo no Espírito Santo

Durante quatro décadas, Cariê dedicou-se aos negócios na Rede Gazeta. O que na década de 1960 era apenas um jornal impresso transformou-se em um conglomerado de comunicação que reúne quatro emissoras de TV, dois sites e quatro rádios, abrigando mais de 500 funcionários. Na despedida, o caixão do presidente do Conselho de Administração da empresa foi coberto com uma bandeira da Rede Gazeta, a quem ele sempre dedicou verdadeira paixão.