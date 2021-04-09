Festa da Penha: A Gazeta transmite missa do Oitavário desta sexta

Com o tema "Vosso olhar a nós volvei", a Festa da Penha 2021, que está sendo realizada no modelo virtual, celebra nesta sexta-feira (09) a sexta missa do Oitavário. Este ano, as missas têm abordado as lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.
Os fiéis podem acompanhar as Missas do Oitavário diariamente, a partir das 20 horas, e a tradicional Romaria das Famílias, que será realizada no sábado (10), pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.
Nesta sexta, a missa vai tratar do "Olhar missionário" e fazer a seguinte reflexão: a intensa experiência da pandemia foi capaz de nos tornar mais dispostos e disponíveis à missão enquanto serviço ao Reino de Deus?
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
SEXTA- 09 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer
- 20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)
SÁBADO - 10 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias
- 16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)
- 20h – Romaria das Famílias
DOMINGO - 11 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
- 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
- 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo