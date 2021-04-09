Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira

Festa da Penha: A Gazeta transmite missa do Oitavário desta sexta

Missa terá como tema "Olhar missionário" e será transmitida ao vivo pelo site A Gazeta

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 08:36

Publicado em 

09 abr 2021 às 08:36
Com o tema "Vosso olhar a nós volvei", a Festa da Penha 2021, que está sendo realizada no modelo virtual, celebra nesta sexta-feira (09) a sexta missa do Oitavário. Este ano, as missas têm abordado as lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.
Os fiéis podem acompanhar as Missas do Oitavário diariamente, a partir das 20 horas,  e a tradicional Romaria das Famílias, que será realizada no sábado (10), pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.
Nesta sexta, a missa vai tratar do "Olhar missionário" e fazer a seguinte reflexão: a intensa experiência da pandemia foi capaz de nos tornar mais dispostos e disponíveis à missão enquanto serviço ao Reino de Deus?

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 

SEXTA- 09 DE ABRIL 
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)
  • 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer
  • 20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)
SÁBADO - 10 DE ABRIL 
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias
  • 16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)
  • 20h – Romaria das Famílias
DOMINGO - 11 DE ABRIL 
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
  • 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
  • 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo

Veja Também

Romaria das Famílias será transmitida ao vivo em A Gazeta

Drone, noivado surpresa e 1º encontro: 4 histórias movidas pela devoção

Do turismo ao sincretismo, o encanto pelo Convento de quem tem outra fé

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados