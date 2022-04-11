"Rainha do reboque": empresária do ES deve mais de R$ 5 milhões aos cofres do RJ, diz jornal

A empresária Priscila Santos, capixaba radicada no Rio de Janeiro conhecida como "a Rainha dos Reboques do Sudeste" Crédito: Ygor Marques

R$ 5 milhões ao Estado vizinho. As informações foram apuradas pelo telejornal RJ2 e compartilhadas com o site g1. Nas redes sociais, Priscila Santos é conhecida como “rainha do reboque” e apresenta para os mais de 400 mil seguidores uma vida de luxo. Na vida real, um histórico de dívidas. A influencer e empresária capixaba, radicada no Rio de Janeiro , deve mais deao Estado vizinho. As informações foram apuradas pelo telejornale compartilhadas com o site g1.

A reportagem do G1 apontou que o glamour exibido nas redes esconde uma série de golpes que tiram dinheiro dos cofres públicos e de proprietários de veículos no Rio de Janeiro.

A "Rebocar Remoção e Guarda de Veículos", empresa que ela é diretora e com sede em Guarapari , tinha um contrato com o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro) para prestar serviços de reboque, guarda e leilão de veículos apreendidos.

Assinado em janeiro de 2019, o contrato com valor estimado em mais de R$ 25 milhões para o lote 1 contém serviços nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo.

"Uma mulher no ramo de reboque'? 'Não, ela deve ser mafiosa'. 'Não, mas ela herdou'. 'Não, ela é amante de um velho rico'. Sabe... Já ouvi de tudo na vida", diz Priscila em um vídeo, no qual se apresenta.

SEM PAGAR

A empresária Priscila Santos, capixaba radicada no Rio de Janeiro conhecida como "a Rainha dos Reboques do Sudeste" Crédito: Ygor Marques

Um funcionário, que preferiu não se identificar para a reportagem, relatou que a empresária e influencer leva a vida como se não houvesse nenhum problema à vista. "Parece que não tem nada acontecendo em volta, parece que não tem dívida. Parece que não tem processos trabalhistas e continua normal, como se nada tivesse acontecido", contou.

A empresária não deu calote apenas nos funcionários. A Rebocar também era responsável pelos leilões dos carros que não eram recuperados nos pátios. E essa parte do contrato ela cumpriu bem. Vendeu todos eles, mas não repassou nada. Assim, o Estado também ficou sem ver a cor do dinheiro.

O contrato entre a Rebocar e o Detro tem várias obrigações que a empresa precisa cumprir. Uma delas estabelece o recolhimento aos cofres do Detro dos valores referentes aos saldos dos leilões, "sob pena de serem descontados dos pagamentos das notas fiscais".

Mas de acordo com o Detro, a Rebocar não fez os repasses que devia e ficou com o dinheiro. Ainda segundo o departamento, a empresa não entregou documentos que comprovem regularidade junto ao Ministério do Trabalho.

Em dezembro, o Detro desfez unilateralmente o contrato com a Rebocar, alegando que a empresa de Priscila Santos deixou de repassar mais de R$ 5 milhões. Ela vendeu os carros e ficou com o dinheiro.

ENVIO DE ÁUDIO

Em um áudio, obtido pela reportagem do G1, a empresária orienta um amigo a arrematar um veículo no leilão que a própria empresa dela, a Rebocar, estava promovendo. Em tese, o leilão deveria ser da seguinte forma: os veículos apreendidos pelo Estado vão para os chamados "pátios", onde podem ser recuperados pelos proprietários.

Mas, se o veículo não for retirado em 90 dias, vai para leilão. Apesar disso, nem todos os vencedores dos leilões receberam os veículos arrematados. "A gente arrematou o carro e nunca conseguimos pegar. Já tem um ano e até hoje não conseguimos pegar o carro", diz Ursulla Ciriaco, que venceu a disputa por um Renault Logan, pelo qual pagou R$ 26 mil.

O suposto esquema não se limitava a não pagar quem arrematasse os veículos. Pessoas ligadas Priscila participavam ativamente das disputas pelos carros. Um deles é Felippe Fausto de Jesus, que em rede social aparece como produtor.

Numa planilha de despesas, o nome de Felippe surge como funcionário da casa da própria "rainha", com o salário de R$ 2,5 mil por mês. Ele compartilha fotos com Priscila em Angra dos Reis e em Cancun, no México.

Em abril, um dos carros arrematados por Felippe Fausto foi um Jeep Compass Vermelho, por R$ 97 mil. No mês seguinte, Priscila postou uma foto com carro. Em uma lista obtida pela TV Globo, aparecem, em diferentes leilões da rebocar, mais oito carros arrematados pelo homem. O valor total gasto em leilões chega a R$ 463.300,00.

Outro nome ligado à Priscila Santos é Carlos André de Moraes Junior. De acordo com os dados da própria Rebocar, Carlos André arrematou mais de R$ 280 mil em veículos. Num dos lances, o cadastro dele registrado na documentação do leilão tem como endereço de e-mail a empresa de Priscila Santos: [email protected]

As defesas dos citados foram procuradas pela TV Globo, mas não atenderam às ligações.

HISTÓRIA NO ES

A empresária nasceu em Fundão , morou em Ibiraçu e depois em Guarapari . Saiu do despejo no Espírito Santo para um condomínio de luxo na Tijuca.

Priscila manteve negócio no setor ainda no Espírito Santo, onde teve contrato com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) . O acordo foi rompido justamente por falta de pagamentos de funcionários e prestadores.

No estado natal, Priscila foi investigada pela Polícia Civil em 2014 por peculato, por autorizar a retirada irregular de peças de um carro que estava num pátio do Detran de Guarapari.

Ela também foi investigada duas vezes por estelionato e fraude, em 2017. Uma das acusações diz que a "rainha do reboque" teria assinado e entregue um cheque que não era dela na compra de um cachorro.

O QUE DIZ A DEFESA DE PRISCILA

Priscila Santos não aceitou o pedido de entrevista feito pelo TV Globo. Os advogados de defesa dela enviaram uma nota dizendo que a Rebocar "está trabalhando junto ao Detro para serem solucionadas todas as pendências decorrentes de conflitos contratuais - administrativos ou judiciais".

E acrescentou que a companhia espera a relação do Detro nos próximos dias para começar a liberar os veículos que estão nos pátios da empresa. O texto diz que a empresa "reafirma ter o compromisso em solucionar todas as questões no menor tempo possível".