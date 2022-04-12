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Câmera flagrou crime

Motociclista é morto a tiros no meio de avenida de Guarapari

Caso aconteceu à luz do dia, na tarde desta terça-feira (12). Imagens de câmera de segurança mostram motociclista discutindo com um homem, que sai do veículo e dispara várias vezes contra ele
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

12 abr 2022 às 20:00

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 20:00

Um motociclista foi baleado no meio da Avenida Antônio Guimarães, entre os bairros Itapebussu e Muquiçaba, em Guarapari. Imagens registradas por câmera de segurança mostram um homem – identificado como Ronny Almeida Baptista – saindo de um veículo e disparando várias vezes contra a vítima, que fica caída ao chão. O caso aconteceu à luz do dia, por volta das 16h40 desta terça-feira (12). Segundo apuração da TV Gazeta no local do crime, a vítima é Dyogenes Souza, de 25 anos.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homicídio aconteceu em frente a um bar da região. Nas imagens, uma moto aparece estacionada no meio da rua e a vítima — ainda com o capacete na cabeça — parece discutir com o homem que está dentro de um carro branco, modelo sedã.  O condutor do carro, então, sai do veículo e passa a atirar contra o homem. Em seguida, ele volta para o automóvel e foge, deixando a vítima caída no meio da rua.
O empresário Ronny Almeida Baptista se entregou à polícia e está preso temporariamente pela morte de um motociclista em Guarapari
O empresário Ronny Almeida Baptista se entregou à polícia após matar um motociclista em Guarapari Crédito: Maurício Oliveira | TV Guarapari
No local, testemunhas contaram à TV Gazeta que o crime teria acontecido após uma briga de trânsito, mas ninguém quis gravar entrevista. O motorista do carro teria ficado incomodado após o motociclista atingir o retrovisor dele.

O QUE DIZ POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada por pessoas que "informaram que indivíduos armados, a bordo de um veículo, passaram pela Avenida Antônio Guimarães, em Itapebussu, e efetuaram disparos contra um motociclista, que ficou caído no local". A equipe prosseguiu até o endereço, onde constatou a morte da vítima.
Apesar do que mostra o vídeo, a corporação esclareceu que essa foi a informação registrada no momento do atendimento à ocorrência, conforme informações iniciais levantadas no local. "O que ocorreu, de fato, quem cometeu o crime e outros detalhes são levantados por meio da investigação, que compete à Polícia Civil", afirmou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento", ressaltou a corporação.
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou. 

Atualização

12/04/2022 - 10:08
Após publicação desta matéria, a TV Gazeta apurou, no local do crime, o nome da vítima. O texto foi atualizado.

Atualização

13/04/2022 - 12:05
As polícias Civil e Militar enviaram nota sobre o crime. O texto foi atualizado. 

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