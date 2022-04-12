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A tiro

Policial reage a tentativa de assalto e mata suspeito em Viana

Militar estava com a esposa quando o criminoso anunciou o crime na noite de segunda-feira (11), no bairro Vila Bethânia; o comparsa conseguiu fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2022 às 09:56

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 09:56

Um policial reagiu a uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira (11) e matou o suspeito a tiro no bairro Vila Bethânia, em Viana. De acordo com o boletim de ocorrência, o militar contou que estava caminhando na rua com a esposa e o cachorro, por volta das 21h, quando o criminoso e um comparsa chegaram de moto e anunciaram o assalto.
Em depoimento, ele contou que sacou a arma, se identificou e deu voz de prisão aos suspeitos, que não obedeceram. Um deles teria apontado a arma para o policial, que atirou. Já o outro criminoso conseguiu fugir. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, o homem já estava morto.
Na ocorrência da Polícia Civil consta que o disparo dado pelo policial atingiu as costas do assaltante. O caso foi registrado no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. O suspeito atingido não foi identificado e o que fugiu não foi localizado até o momento.
Com informações do g1 ES

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