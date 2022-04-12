Pintor do Acre é encontrado morto a facadas em Vila Velha

Com facadas no pescoço e no peito, o corpo de um homem foi encontrado nessa segunda-feira (11), dentro de uma quitinete no bairro Araçás, em Vila Velha. A vítima é o pintor Jeferson Souza Rodrigues, de 29 anos. Nascido no Acre, ele havia se mudado para o Espírito Santo há cerca de um ano.
Segundo a Polícia Civil, o cadáver estava em cima de um colchão no quarto, enrolado em um lençol. Dono do imóvel, o aposentado Antônio Rodrigues Ferreira contou ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que o crime foi descoberto depois da reclamação de um vizinho sobre um cheiro forte.
"No segundo andar, são oito moradias. Algum vizinho reclamou e desceram aqui dizendo que naquela quitinete tinha alguma coisa estragada. Na hora que abriram lá, ele estava morto"
Devido ao estado de decomposição do corpo, a perícia acredita que o assassinato tenha acontecido no último final de semana, entre sábado (9) e domingo (10). No local, os policiais apreenderam uma faca que pode ter sido usada no crime e conversaram com alguns vizinhos do pintor.
Segundo o relato desses moradores, ele foi visto pela última vez na manhã do sábado (9), bebendo na rua com um homem e um amigo que morava com ele – e que não foi mais visto depois que o pintor foi encontrado morto. Durante a última noite, a Polícia Civil tentou localizá-lo, sem sucesso.
Ainda de acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, um primo de Jeferson contou que se mudou da quitinete há cerca de dez dias porque o pintor e o amigo bebiam muito e usavam drogas. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória e nenhum suspeito foi preso até o momento.
