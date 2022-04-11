Pai e filho são detidos após ameaçarem mulher em Domingos Martins

Marido e sogro da vítima estavam ameaçando a mulher com uma faca após briga entre ela e o companheiro. Eles fugiram para área de mata, mas foram detidos Crédito: Reprodução

TV Gazeta, a vítima é esposa de um dos suspeitos e relatou aos policiais ter sido ameaçada com uma faca pelo marido e pelo sogro. A PM disse que, ao chegar ao local, foi recebida com um tiro. Dois homens, pai e filho, foram detidos pela Polícia Militar após ameaças a uma mulher em Melgaço de Cima, no município de Domingos Martins , nesta segunda-feira (11). Segundo apuração da, a vítima é esposa de um dos suspeitos e relatou aos policiais ter sido ameaçada com uma faca pelo marido e pelo sogro. A PM disse que, ao chegar ao local, foi recebida com um tiro.

A Polícia Militar disse que foi acionada pela mulher, que relatou que o marido e o sogro dela a estavam ameaçando com uma faca. As ameaças teriam ocorrido após uma discussão entre a vítima e o companheiro, que estaria embriagado. À PM, a mulher contou que tentou impedir que o homem saísse de carro com o filho deles, de 5 anos. Ela relatou ainda que chegou a se trancar dentro de um quarto da residência com um bebê de 6 meses na tentativa de se proteger dos suspeitos.

Após o acionamento, militares seguiram para o endereço. Ao perceber a aproximação da viatura, o marido da vítima realizou um disparo de arma de fogo contra a equipe. O tiro atingiu de raspão a manga da farda de uma policial militar.

Em seguida, os suspeitos fugiram para uma área de mata na região. A PM solicitou apoio do K9 (equipe de cães) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). Pai e filho foram localizados e detidos.

Além da espingarda apreendida com o marido da vítima, outras duas armas foram encontradas na residência. A Polícia Militar disse que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante . A mulher não ficou ferida.