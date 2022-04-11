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Com faca

Pai e filho são detidos após ameaçarem mulher em Domingos Martins

Vítima é esposa de um dos suspeitos e relatou aos policiais ter sido ameaçada com uma faca pelo marido e pelo sogro. A PM disse que, ao chegar ao local, foi recebida com um tiro

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2022 às 20:33
Dois homens foram detidos após ameaças contra mulher na região Serrana do ES
Marido e sogro da vítima estavam ameaçando a mulher com uma faca após briga entre ela e o companheiro. Eles fugiram para área de mata, mas foram detidos Crédito: Reprodução
Dois homens, pai e filho, foram detidos pela Polícia Militar após ameaças a uma mulher em Melgaço de Cima, no município de Domingos Martins, nesta segunda-feira (11). Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima é esposa de um dos suspeitos e relatou aos policiais ter sido ameaçada com uma faca pelo marido e pelo sogro. A PM disse que, ao chegar ao local, foi recebida com um tiro.
A Polícia Militar disse que foi acionada pela mulher, que relatou que o marido e o sogro dela a estavam ameaçando com uma faca. As ameaças teriam ocorrido após uma discussão entre a vítima e o companheiro, que estaria embriagado. À PM, a mulher contou que tentou impedir que o homem saísse de carro com o filho deles, de 5 anos. Ela relatou ainda que chegou a se trancar dentro de um quarto da residência com um bebê de 6 meses na tentativa de se proteger dos suspeitos.
Após o acionamento, militares seguiram para o endereço. Ao perceber a aproximação da viatura, o marido da vítima realizou um disparo de arma de fogo contra a equipe. O tiro atingiu de raspão a manga da farda de uma policial militar.
Em seguida, os suspeitos fugiram para uma área de mata na região. A PM solicitou apoio do K9 (equipe de cães) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). Pai e filho foram localizados e detidos. 
Além da espingarda apreendida com o marido da vítima, outras duas armas foram encontradas na residência. A Polícia Militar disse que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A mulher não ficou ferida. 
Até as 19h desta segunda-feira, os suspeitos ainda não haviam sido ouvidos pela Polícia Civil. A reportagem de A Gazeta demandou a corporação para ter mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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